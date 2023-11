Corinthians supera Athletico-PR após falha de goleiro em partida pelo Brasileirão

Bento fez os quase 30 mil torcedores do Corinthians sorrirem nesta quarta-feira, na Neo Química Arena A importante vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, só foi possível por uma falha inacreditável do promissor goleiro em uma cabeçada despretensiosa de Yuri Alberto no segundo tempo.

Com o resultado, o time do técnico Mano Menezes chegou aos 40 pontos, ultrapassou o São Paulo, que soma 39 e só entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Cruzeiro, e abriu oito de vantagem para o Goiás, o primeiro time na zona de rebaixamento do Brasileirão e que ainda atua na rodada, diante do Red Bull Bragantino, também nesta quinta. O Athletico estacionou nos 49 pontos.

O primeiro tempo do Corinthians foi sofrível. A equipe de Mano Menezes não conseguiu atacar com eficácia diante de um adversário muito bem posicionado defensivamente. Renato Augusto, encaixotado na marcação, só escapou uma vez e foi responsável pela melhor oportunidade, quase no final da etapa inicial. Yuri Alberto dividiu com o goleiro Bento e, no rebote, Romero ainda finalizou para Erick salvar.

O Athletico foi um pouco mais assertivo na sua estratégia no primeiro tempo. Segurou os principais avanços do Corinthians e, quando foi ao campo de ataque, quase conseguiu abrir o placar. Faltou pontaria para superar Cássio. A equipe paranaense ainda reclamou de um possível pênalti em um lance com Matheus Bidu, que furou um cabeceio na área e tocou a mão na bola. Leandro Pedro Vuaden mandou seguir e o VAR não sugeriu revisão.

A etapa final foi mais animada na Neo Química Arena. Corinthians e Athletico deixaram de lado um pouco da precaução e foram para o ataque. Neste cenário de trocação, melhor para o time de Mano Menezes, que chegou ao gol da vitória em uma falha surreal de Bento. Matheus Bidu cruzou na área e Yuri Alberto cabeceou fraco para o chão. O goleiro tentou defender e deixou a bola passar entre as mãos.

Ficha Técnica

CORINTHIANS 1 X 0 ATHLETICO-PR

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu (Caetano); Gabriel Moscardo (Rojas), Maycon, Giuliano e Renato Augusto (Roni); Romero (Wesley) e Yuri Alberto (Felipe Augusto). Técnico: Mano Menezes.

ATHLETICO-PR – Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Cuello (Rômulo), Erick (Alex Santana), Fernandinho, Vitor Bueno (Willian Bigode), Zapelli (Felipe Chiqueti) e Canobbio; Pablo. Técnico: Wesley Carvalho.

GOL – Yuri Alberto, aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS – Vítor Bueno e Cuello (Athlético-PR) e Yuri Alberto (Corinthians).

RENDA – R$ 1.701.823,00.

PÚBLICO – 29.870 pessoas.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo.

