Esporte

Corinthians supera Vasco em jogo empolgante no Brasileirão

Vitória por 3 a 2 dá alívio ao Alvinegro após sequência de tropeços.

Por Marcia Jornalist

24/08/2025 às 20:33

Notícias de esporte – Neste domingo, 24, o Corinthians conquistou uma vitória emocionante sobre o Vasco, vencendo por 3 a 2 em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão, realizado no Estádio São Januário.

Essa vitória marca o fim de uma sequência de seis partidas sem triunfo para o Alvinegro.

Os gols do Corinthians foram anotados por Maycon, Gui Negão e Gustavo Henrique, enquanto o Vasco respondeu com gols de Vegetti e Rayan. Com essa vitória, o Corinthians chegou a 25 pontos, se distanciando um pouco da zona de rebaixamento, enquanto o Vasco permaneceu com 19 pontos, próximo à degola.

O jogo foi repleto de emoções e disputas acirradas, refletindo a pressão em ambos os lados. O árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima conduziu a partida, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Francisco Chaves Bezerra Junior, com VAR de Pablo Ramon Goncalves Pinheiro.

A ficha técnica da partida inclui os gols de Maycon aos 21 minutos do primeiro tempo, seguido por Vegetti aos 15 do segundo, Gui Negão aos 24 e Gustavo Henrique aos 40. Rayan fechou o placar aos 51 minutos.

O jogo também registrou cartões amarelos para vários jogadores de ambos os times, evidenciando a intensidade das jogadas.

LEIA MAIS: Lançamento da faixa liberada na Avenida Getúlio Vargas movimenta o Centro de Manaus

Com essa vitória, o Corinthians respira aliviado, enquanto o Vasco busca reverter sua situação na tabela.

