Cristiano Ronaldo dá empurrão em fã que tentava tirar foto com ele; assista

Notícias de esporte – O craque português Cristiano Ronaldo viveu um episódio inusitado nesta sexta-feira (6), em Ierevan, na Armênia, onde a seleção de Portugal está concentrada para a estreia nas Eliminatórias da Europa da Copa do Mundo. Um torcedor conseguiu furar o esquema de segurança e se aproximar do jogador em um dos salões do hotel onde a delegação está hospedada.

Segundo imagens, o fã sacou o celular para tentar fazer uma foto ao lado do camisa 7. Surpreso com a situação e aparentemente incomodado, Cristiano Ronaldo reagiu com um empurrão e seguiu andando pelo local. Em seguida, os seguranças intervieram rapidamente, retirando o homem do espaço e reforçando a barreira de proteção em torno do elenco português.

Cristiano Ronaldo empurra fã que queria uma foto com o ídolo.pic.twitter.com/1rUMtBEf9Z — POPTime (@siteptbr) September 6, 2025

O episódio gerou repercussão imediata nas redes sociais, onde vídeos e relatos da cena passaram a circular. Muitos internautas criticaram a invasão de privacidade, destacando que a segurança da seleção portuguesa precisa ser reforçada. Outros, no entanto, avaliaram que a reação do atacante foi ríspida demais com o admirador.

Cristiano Ronaldo, de 39 anos, chega ao torneio carregando não apenas o status de maior artilheiro da história das seleções, mas também a expectativa de conduzir Portugal a mais uma participação em Copa do Mundo.

A seleção portuguesa goleou a Armênia por 5 a 0 neste sábado (6), fora de casa, pela primeira rodada do Grupo F das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo foi autor de dois gols no confronto.