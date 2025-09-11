A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Cristiano Ronaldo é eleito o melhor jogador de todos os tempos pela Liga Portuguesa

Emocionado, CR7 agradece aos companheiros e treinadores que o ajudaram ao longo da carreira.

Por Marcia Jornalist

11/09/2025 às 10:26

Ver resumo

Notícias de esporte – Nesta quarta-feira, 10 de setembro, Cristiano Ronaldo foi homenageado como o melhor jogador de todos os tempos pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

PUBLICIDADE

O reconhecimento chega em um momento significativo da carreira do atleta, que continua a quebrar recordes mesmo aos 40 anos.

Em seu discurso de agradecimento, CR7 expressou sua gratidão: “Quero agradecer à Liga por este prêmio de melhor jogador de sempre. É um orgulho enorme ganhar algo pelo meu país. Agradeço a todos os meus companheiros que me ajudaram ao longo da carreira a conquistar este troféu maravilhoso, assim como aos treinadores e a todos que me apoiaram nesta caminhada para ser cada vez melhor.”

PUBLICIDADE

Cristiano Ronaldo, que já é o maior artilheiro da história do futebol, continua em busca de novos recordes e desafios.

A premiação destaca não apenas suas conquistas individuais, mas também sua importância na história do esporte em Portugal e no mundo.

LEIA MAIS: Botafogo e Vasco decidem vaga nas semifinais da Copa do Brasil

O prêmio solidifica ainda mais o legado de CR7, que já foi considerado o melhor do mundo em diversas ocasiões, e reforça seu status como uma lenda viva do futebol global.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Brasil

Voto de Cármen Lúcia pode definir destino de Bolsonaro no STF

Com dois votos já registrados pela condenação, o posicionamento da ministra pode ser suficiente para formar maioria na Primeira Turma do STF.

há 6 minutos

Brasil

Veja como está o placar do julgamento de Bolsonaro no STF

O desfecho da análise depende ainda dos votos das ministras Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

há 18 minutos

Brasil

Nikolas Ferreira sofre ameaça de morte após comentar assassinato de Charlie Kirk nos EUA

Deputado federal reage com críticas à esquerda e aciona Justiça.

há 28 minutos

Amazonas

Famílias descobrem direito à gratuidade no transporte para pessoas com deficiência durante fiscalização em Manaus

SEPcD, Arsepam e Procon realizaram as abordagens no Porto e no Terminal Rodoviário de Manaus.

há 45 minutos

Política

Vereadora é alvo de críticas após homenagear advogado condenado por tentativa de feminicídio

A decisão de homenageá-lo gerou indignação na mãe da vítima, que chamou a atitude de “afronta à justiça e às mulheres”.

há 50 minutos