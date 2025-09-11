Cristiano Ronaldo é eleito o melhor jogador de todos os tempos pela Liga Portuguesa

Notícias de esporte – Nesta quarta-feira, 10 de setembro, Cristiano Ronaldo foi homenageado como o melhor jogador de todos os tempos pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

O reconhecimento chega em um momento significativo da carreira do atleta, que continua a quebrar recordes mesmo aos 40 anos.

Em seu discurso de agradecimento, CR7 expressou sua gratidão: “Quero agradecer à Liga por este prêmio de melhor jogador de sempre. É um orgulho enorme ganhar algo pelo meu país. Agradeço a todos os meus companheiros que me ajudaram ao longo da carreira a conquistar este troféu maravilhoso, assim como aos treinadores e a todos que me apoiaram nesta caminhada para ser cada vez melhor.”

Cristiano Ronaldo, que já é o maior artilheiro da história do futebol, continua em busca de novos recordes e desafios.

A premiação destaca não apenas suas conquistas individuais, mas também sua importância na história do esporte em Portugal e no mundo.

O prêmio solidifica ainda mais o legado de CR7, que já foi considerado o melhor do mundo em diversas ocasiões, e reforça seu status como uma lenda viva do futebol global.