A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Cruzeiro busca retomar vitória contra Sport no Mineirão pela 27ª rodada

Após dois jogos sem vencer, time mineiro tenta reagir em casa e manter a briga pelo título do Brasileirão.

Por Marcia Jornalist

05/10/2025 às 21:16

Ver resumo

Notícias de esporte – O Cruzeiro volta a campo neste domingo (5), às 20h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, para enfrentar o Sport pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

PUBLICIDADE

A equipe comandada por Leonardo Jardim quer deixar para trás a sequência sem vitórias e seguir firme na luta pelo título da temporada.

Nas últimas duas partidas fora de casa no Rio de Janeiro, o Cruzeiro teve desempenho abaixo do esperado: foi derrotado por 2 a 0 pelo Vasco e, em seguida, ficou no empate sem gols com o Flamengo, líder da competição.

PUBLICIDADE

Com esses resultados, o time caiu para o terceiro lugar na tabela, somando 51 pontos, atrás do Flamengo (55) e Palmeiras (52).

Apesar do revés recente, o retrospecto do Cruzeiro como mandante anima a torcida. São três vitórias seguidas no Mineirão contra Internacional, São Paulo e RB Bragantino, totalizando dez triunfos, um empate e apenas duas derrotas em casa até agora.

LEIA MAIS: Perseguição policial termina com PM ferido e suspeito preso no bairro Alvorada em Manaus

Para o confronto contra o Sport, Leonardo Jardim terá desfalques importantes. O lateral-direito William está suspenso após expulsão, assim como o zagueiro Fabrício Bruno, o volante Lucas Romero e o atacante Kaio Jorge, todos suspensos por acúmulo de cartões. Ainda há dúvidas sobre a participação do zagueiro Jonathan Jesus e dos atacantes Bolasie e Wanderson.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Brasil

Rapper Hungria recebe alta de hospital em Brasília

Boletim médico afirma que cantor teve “excelente evolução clínica”.

há 39 minutos

Esporte

Vasco vence Vitória por 4 a 3 em jogo eletrizante na Colina

Com duas viradas, seis gols e expulsão, jovem GB garante triunfo histórico nos acréscimos em São Januário.

há 2 horas

Polícia

Perseguição policial termina com PM ferido e suspeito preso no bairro Alvorada em Manaus

Colisão entre viatura e poste ocorre durante tentativa de abordagem na Rua Abílio Alencar.

há 3 horas

Mundo

Israel nega maus-tratos a Greta Thunberg durante detenção

Ministério das Relações Exteriores israelense afirma que ativista sueca está recebendo tratamento adequado.

há 3 horas

Manaus

Sucuri de quase 4 metros é vista caminhando em rua do Parque 10 durante temporal em Manaus

Serpente surpreende moradores na zona centro-sul em meio à forte chuva que atingiu a cidade.

há 4 horas