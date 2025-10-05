Cruzeiro busca retomar vitória contra Sport no Mineirão pela 27ª rodada

Notícias de esporte – O Cruzeiro volta a campo neste domingo (5), às 20h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, para enfrentar o Sport pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

PUBLICIDADE

A equipe comandada por Leonardo Jardim quer deixar para trás a sequência sem vitórias e seguir firme na luta pelo título da temporada.

Nas últimas duas partidas fora de casa no Rio de Janeiro, o Cruzeiro teve desempenho abaixo do esperado: foi derrotado por 2 a 0 pelo Vasco e, em seguida, ficou no empate sem gols com o Flamengo, líder da competição.

PUBLICIDADE

Com esses resultados, o time caiu para o terceiro lugar na tabela, somando 51 pontos, atrás do Flamengo (55) e Palmeiras (52).

Apesar do revés recente, o retrospecto do Cruzeiro como mandante anima a torcida. São três vitórias seguidas no Mineirão contra Internacional, São Paulo e RB Bragantino, totalizando dez triunfos, um empate e apenas duas derrotas em casa até agora.

LEIA MAIS: Perseguição policial termina com PM ferido e suspeito preso no bairro Alvorada em Manaus

Para o confronto contra o Sport, Leonardo Jardim terá desfalques importantes. O lateral-direito William está suspenso após expulsão, assim como o zagueiro Fabrício Bruno, o volante Lucas Romero e o atacante Kaio Jorge, todos suspensos por acúmulo de cartões. Ainda há dúvidas sobre a participação do zagueiro Jonathan Jesus e dos atacantes Bolasie e Wanderson.