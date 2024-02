Cruzeiro supera Patrocinense com facilidade no Mineiro

Na noite desta sexta-feira (9), o Cruzeiro conquistou uma vitória tranquila sobre o Patrocinense, com um placar de 3 a 0, em jogo válido pela 1ª fase do Campeonato Mineiro. Com gols de Marlon, Juan Dinenno e Arthur Gomes, a Raposa garantiu não apenas os três pontos, mas também assumiu a liderança do Grupo A da competição.

O primeiro gol da partida saiu aos 38 minutos do primeiro tempo, com o lateral Marlon aproveitando um passe de Matheus Pereira. Logo no início da etapa final, aos dois minutos, Juan Dinenno ampliou o placar ao cabecear com precisão após um cruzamento de William. O terceiro gol do Cruzeiro veio aos 18 minutos do segundo tempo, novamente com assistência de Matheus Pereira, desta vez para Arthur Gomes marcar.

Com essa vitória, o Cruzeiro mostra sua força na competição e demonstra que está determinado a buscar bons resultados ao longo do campeonato.

Triunfo do Atlético-GO no Campeonato Goiano

Em outra partida realizada na mesma noite, o Atlético-GO garantiu uma vitória importante sobre o Crac por 1 a 0, no Estádio Antonio Accioly, pelo Campeonato Goiano. Com esse resultado, o Atlético-GO assume a 4ª posição na tabela, somando 13 pontos, ficando apenas três pontos atrás do líder Vila Nova.

O gol da vitória foi marcado pelo atacante Daniel, garantindo mais uma importante vitória para o Dragão nesta temporada.