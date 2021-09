Cumprindo protocolos contra Covid-19, jogo entre Brasil e Uruguai marca momento histórico para o Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A seleção brasileira de futebol enfrenta o Uruguai no próximo dia 14 de outubro, em partida válida pela 12ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022. O jogo, que acontece na Arena da Amazônia, é o primeiro do Brasil com presença de público pagante e representa um momento histórico para o Amazonas, depois dos picos da pandemia de Covid-19. A partida é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com apoio do Governo do Amazonas.

Continua depois da Publicidade

Em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (27/09), o governador Wilson Lima destacou que os protocolos de segurança contra a Covid-19 serão rigorosamente cumpridos.

“Nós temos um comitê que foi montado, com a Secretaria de Segurança (SSP-AM) e a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-RCP), juntamente com a Secretaria de Saúde (SES-AM), para garantir distanciamento social, para garantir o cruzamento de informações daquelas pessoas que tiveram seu ciclo de vacinação completo e, também, para garantir a questão da testagem. Todos esses cuidados e providências estão sendo tomadas para que a gente evite, ao máximo, qualquer possibilidade de contaminação dentro da Arena”, ressaltou Wilson Lima.

Ainda no dia 22 de setembro, o governador já havia anunciado a exigência de vacinação contra a Covid-19, com duas doses ou dose única, para o público que for acompanhar o clássico sul-americano.

Continua depois da Publicidade

Além de Wilson Lima, a coletiva de imprensa realizada na Arena da Amazônia também contou com a presença do coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista; do preparador físico da Seleção Brasileira, Fábio Mahseredjian; e do diretor de competições da CBF, Manoel Flores, que é natural de Manaus.

“A gente vai seguir rigorosamente todos os protocolos sanitários previstos aqui pelo Governo do Estado, Prefeitura, tudo que está previsto. Até porque é a primeira partida com o retorno público da seleção brasileira, então todo cuidado e responsabilidade necessária é importante. E isso será feito com muito cuidado e muito zelo da nossa parte”, disse Manoel Flores.

Continua depois da Publicidade

“A gente sabe o quanto foi sofrida a questão da pandemia aqui no Amazonas, aqui em Manaus, o quanto foi difícil para todos vocês. Eu, que estava longe, acompanhei muito, todos acompanhamos, para falar a verdade. Então marca a gente reiniciar essa caminhada da seleção com público em Manaus. A gente entende que é um jogo diferente em todos os aspectos, ou seja, requer um cuidado maior, requer algumas questões técnicas também”, acrescentou o diretor de competições da CBF.

Visita técnica – O governador Wilson Lima participou, nesta terça-feira (27/09), de uma visita técnica na Arena da Amazônia, acompanhados dos representantes da CBF. Após a visita, a CBF destacou que o gramado e iluminação da Arena da Amazônia estarão prontos para a partida entre Brasil e Uruguai.

Continua depois da Publicidade

Wilson Lima frisou que 14 mil pessoas são esperadas para a partida, 35% da ocupação do estádio. E destacou que, até ontem, o estado registrava três dias consecutivos sem mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas registramos uma morte pela doença. Dos 62 municípios do Amazonas, apenas 6 registram internação pela doença nesta terça-feira.

Ingressos – A venda dos bilhetes será comandada pela CBF. As vendas começam no dia 7. Os ingressos de anel superior serão no valor de R$ 250 inteira e R$125 meia. Para o anel inferior, R$ 350 inteira e R$175 meia. Área VIP com serviço a R$ 500 e os camarotes serão no valor de R$ 700 por pessoa.