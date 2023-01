Daniel Alves não usou camisinha e vítima faz tratamento antiviral, diz advogada

Advogada da vítima, Ester García Lopez concedeu entrevista ao ‘Uol Esportes’ nesta quarta-feira e contou que a jovem de 23 anos, que não teve o nome revelado, precisou tomar medicações antivirais para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Segundo ela, Daniel Alves não teria usado camisinha durante o suposto crime de agressão sexual na boate em Barcelona, no dia 30 de dezembro de 2022.

A advogada falou ainda que a jovem está passando por tratamento psiquiátrico e tomando remédios para conseguir dormir.

– Ela está recebendo apoio psicológico por meio de uma entidade pública especializada em tratar vítimas de violência. O hospital prescreveu todo um tratamento dirigido a evitar qualquer tipo de doença infecto-contagiosa, porque não foi utilizado nenhum preservativo. Ela também tem um tratamento farmacológico com ansiolíticos para poder dormir, mas me disse que não consegue desde o depoimento – contou a advogada.

– Por sorte, ela saiu da discoteca de ambulância e foi direto para a Unidade Central de Agressão Sexual (UCAS). Então, diferentemente do que acontece com a maior parte das vítimas de violência sexual, que, por nojo, lavam suas roupas íntimas, ela não teve tempo de pensar nisso. Ela foi atendida rapidamente, enquanto os indícios permaneciam lá – conclui.

Ester García Lopez afirmou que a vítima não consumiu bebida alcoólica na noite do suposto crime e que deu um depoimento sem contradição e com riqueza de detalhes, o que possibilitou a prisão do lateral. A advogada afirmou que espera que o jogador seja condenado.

– Há alguns personagens públicos que se acham acima do bem e do mal, que acham que ninguém nunca acreditaria em uma garota como minha cliente. Há muitas mulheres que não denunciam quando se trata de um personagem público por causa da dificuldade em nível emocional e judicial. Mas acho que neste caso, acabe como acabe —espero que acabe com uma condenação—, a prisão sem fiança já é exemplar – disse.

ENTENDA O CASO

Daniel Alves está preso preventivamente na Espanha desde a última sexta-feira (20). O jogador teria agredido sexualmente a vítima em uma festa no dia 30 de dezembro do ano passado. A Justiça espanhola ordenou a prisão do atleta depois de ouvir depoimentos contraditórios do brasileiro. De acordo com a imprensa espanhola, o ex-Barcelona alegou que teve relações sexuais consensuais com a mulher na última versão do seu relato.

