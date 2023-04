Daniel Alves recebe visita da mãe na prisão e marca novo depoimento

Pela primeira vez desde a prisão em 20 de janeiro, a mãe de Daniel Alves visitou o atleta no Centro Penitenciário Brians 2. Após o encontro, que aconteceu na última semana, o lateral-direito pediu para dar um novo depoimento na Espanha. O pedido foi acatado e deve ocorrer na próxima segunda-feira (17), no Tribunal Superior de Justiça da Catalunha.

Lúcia Alves chegou a ir para a cidade catalã quando o atleta foi preso, se reuniu com a equipe de defesa, mas não compareceu na prisão onde o filho está. Acusado de estuprar uma jovem de 23 anos, Daniel Alves tem se dedicado a estudar o caso com os advogados Miraida Puente e Cristóbal Martell, contratados por ele no início do julgamento.

Ele já apresentou três versões diferentes sobre o suposto crime, que teria acontecido uma boate de luxo em Barcelona. No entanto, como é assegurado na lei criminal da Espanha, o jogador pode solicitar juízo para novos depoimentos por quantas vezes quiser.

O julgamento está em processo de introdução e produção de provas desde a prisão do ex-seleção brasileira, que completa três meses no dia 20 de abril. A prisão foi decretada de forma preventiva e pode durar até dois anos. A liberdade provisória, solicitada em recurso da defesa de Daniel Alves, foi recusada por risco de fuga.

O caso ainda não tem data para ser julgado, mas a primeira fase está próxima de ser encerrada no Tribunal de Justiça. Ao todo, os processos costumam ter três fases: investigação (primeira fase), acusação (segunda fase) e julgamento (terceira e última fase).

Encarcerado, Daniel Alves teve o contrato com o Pumas, do México rescindido. A ex-mulher do jogador, Joana Sanz, também decidiu anunciar o divórcio do acusado e se afastou das redes sociais.

Fonte: R7