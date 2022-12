David Almeida e Wilson Lima lamentam morte de Pelé: “Ficamos sentidos pela perda desse ícone”

Redação AM POST*

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o governador do Amazonas Wilson Lima lamentaram o falecimento do ex-jogador de futebol e ex-ministro dos Esportes, Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, ocorrido nesta quinta-feira, 29/12, em São Paulo (SP), aos 82 anos, após luta contra um câncer.

“Pelé foi um ser humano ímpar. Trilhou o caminho do esporte e é responsável pela alegria de muitas gerações de torcedores brasileiros com seus gols, que são verdadeiras obras de artes do mundo futebolístico. Ficamos sentidos pela perda desse ícone. Que sua família encontre conforto e possamos celebrar a imortalidade do nosso rei Pelé pelo seu legado esportivo”, declarou o prefeito em nota.

“Hoje, Pelé saiu de campo, depois de enfrentar a partida mais difícil da sua vida. O Brasil e o mundo, mais uma vez, se rendem em aplausos ao Rei do Futebol. O melhor jogador de todos os tempos. Obrigado por tudo, Pelé! Descanse em paz”, escreveu o governador do Amazonas no Twitter.

Pelé foi tricampeão mundial pela seleção brasileira e maior artilheiro da história do futebol. Deixa como legado, além da sua incrível história de vida e superação, a ‘Lei Pelé’ que mudou e profissionalizou os times e atletas de futebol brasileiro.

