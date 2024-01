De La Cruz brilha em sua estreia com a camisa do Flamengo: “me sinto cômodo em jogar com Giorgian”

A vitória do Flamengo por 2 a 0 contra o Philadelphia Union não apenas consolidou mais um triunfo para o time, mas também marcou a estreia de De La Cruz, o novo reforço uruguaio, que se mostrou satisfeito com seu desempenho em campo.

Em entrevista ao Jogada 10 após a partida, De La Cruz expressou sua felicidade com a estreia e destacou a importância da vitória não apenas como resultado, mas como um treinamento para a equipe. Ele enfatizou a busca por uma mentalidade vencedora ao longo do ano.

“Em linhas gerais, além do lado pessoal, creio que me senti muito cômodo. Conseguimos uma vitória que é importante porque ganhando também treinamos, e queremos formar uma mentalidade vencedora dentro da equipe. E creio que vimos isso na partida, conseguimos o que viemos buscar, que era o funcionamento e ir preparando para o que vai ser o ano”, afirmou De La Cruz.

O uruguaio, que entrou em campo no início do segundo tempo, ressaltou a rapidez com que está se adaptando ao grupo e elogiou o acolhimento dos companheiros. Ele expressou sua determinação em contribuir da melhor forma possível para o time.

“Tentarei me adaptar o mais rápido possível ao grupo em linhas gerais. O grupo me recebeu muito bem, me acompanhou nestes primeiros dias, creio que isso vai ser importante para a adaptação. Vou dar tudo de mim para que seja o mais rápido possível e ajudar o time onde me colocarem”, completou.

Sobre a facilidade em atuar ao lado de Giorgian Arrascaeta, seu compatriota e companheiro de seleção, De La Cruz destacou a harmonia em campo: “Me sinto cômodo em jogar com Giorgian, facilita muitíssimo as coisas. Mas tanto com ele quanto com o restante dos companheiros, tem muita hierarquia, muito talento técnico dentro do elenco. Também os garotos que estão subindo da base têm muita personalidade, e isso vai se refletir no ano.”

Com a vitória no domingo, o Flamengo já se prepara para o próximo desafio, marcado para o dia 27 de janeiro, às 15h (horário de Brasília), contra o Orlando City, encerrando sua participação nos Estados Unidos.