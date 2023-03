De virada, Flamengo vence o primeiro tempo contra Vasco da Gama

Redação AM POST

O Flamengo venceu de virada o primeiro tempo contra o Vasco da Gama, na semifinal do Campeonato Carioca nesta segunda-feira, 13. O rubro-negro ganhou a primeira etapa por dois gols de diferença.

O primeiro gol do clássico dos milhões foi do Vasco aos 11 minutos do primeiro tempo. Pumita Rodríguez cobrou lateral longo da direita para a área. Por lá, a bola quica, complica Rodrigo Caio e o zagueiro corta nos pés de Gabriel Pec, que, sem deixar ela cair, solta uma bomba no canto esquerdo do imóvel Santos.

Já aos 23 minutos do segundo tempo, Matheuzinho arranja levantamento da direita para a segunda trave e Pumita Rodríguez afasta parcialmente de cabeça. A sobra cai na meia-lua, Arrascaeta emenda um balaço de primeira e vence Léo Jardim, que até encosta na bola, mas não o suficiente para evitar o gol.

Aos 39 minutos, Léo Jardim sai jogando com Capasso, que dá presente para Pedro na área cruz-maltina. O atacante fica de frente para o gol, bate de chapa no canto direito e supera o goleiro.