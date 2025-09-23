A notícia que atravessa o Brasil!

Dembélé e Bonmatí conquistam Bolas de Ouro de melhores do mundo

Francês e espanhola recebem prêmios da revista France Football.

Por Marcia Jornalist

23/09/2025 às 06:32 - Atualizado em 23/09/2025 às 07:46

Ver resumo

Notícias de esporte – O atacante francês Ousmane Dembélé, do PSG (França), conquistou nesta segunda-feira (22) a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo, o prestigioso prêmio concedido pela revista France Football. Entre os brasileiros o melhor colocado foi Raphinha, do Barcelona (Espanha), que ficou na 5ª posição. Já Vinicius Júnior, do Real Madrid (Espanha), ficou na 16ª colocação.

Além de Dembelé, completam o Top 3 da premiação o atacante espanhol Yamal, do Barcelona, e o meio-campista português Vitinha, do PSG.

Bonmatí vence entre mulheres

Já o prêmio de melhor jogadora do mundo ficou com a espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona (Espanha). A segunda colocada foi outra atleta da Espanha, Mariona Caldentey, do Arsenal (Inglaterra). E a terceira colocada é a inglesa Alessia Russo, do Arsenal. A brasileira melhor ranqueada na isputa foi a Rainha Marta, do Orlando Pride (Estados Unidos) que aparece na 12ª colocação.

FONTE: AGÊNCIA BRASIL

