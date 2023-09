Deputado Delegado Péricles é homenageado na 36ª Copa Osvaldo Alves de Jiu-Jitsu pelo apoio ao esporte no Amazonas

Incentivador do esporte no Amazonas, o deputado estadual Delegado Péricles (PL) prestigiou neste domingo (24), a 36ª edição da Copa Osvaldo Alves de Jiu-Jitsu, realizada na Arena Amadeu Teixeira. No evento, que contou com a participação de cerca de 1.500 atletas, recebeu da Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas (FJJAM) uma medalha pelo apoio na realização do torneio que é considerado uma das competições mais tradicionais do Brasil.

Organizado pela FJJAM, a 36ª Copa Osvaldo Alves de Jiu-Jitsu teve como objetivo qualificar os atletas para competições nacionais. As disputas aconteceram nas categorias mirim, infantil, juvenil, adulto e máster. Além de equipes de Manaus, participaram da competição delegações dos municípios de Tabatinga, Tefé, Manacapuru, e de Roraima (RR).

Para o parlamentar, a prática de esporte é fundamental e quando inserido ainda na infância de uma pessoa contribui não apenas com a saúde, mas também com valores que serão seguidos para o resto da vida.

“Ver esse ginásio lotado, com várias crianças e adolescentes participando das competições acompanhados de suas famílias, me deixa muito satisfeito. O esporte salva vidas! Particularmente, fico muito feliz em poder contribuir com eventos dessa natureza, em especial este, que também presta uma justa homenagem ao nosso grande mestre Osvaldo Alves”, declarou o deputado, destacando a importância da competição com representação para o jiu-jitsu amazonense e nacional.

O presidente da FJJAM falou do sucesso da competição que reuniu vários atletas, além de ser uma das mais antigas da modalidade no Amazonas.

“Participaram do torneio cerca de 1.500 atletas entre criança, adulto e máster, na faixa branca, preta, masculino e feminino. Então englobou todas as categorias jiu-jitsu. Foi uma festa para também homenagear o mestre Osvaldo Alves que infelizmente se foi, mas deixou um legado gigante no esporte nacional”, disse Elvys Damasceno, agradecendo a todos os apoiadores do evento.

Redação AM POST*