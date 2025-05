Deputado Rozenha pode perder cargo na CBF caso haja destituição de Ednaldo Rodrigues

Notícias de esporte – A turbulência política que ameaça a permanência de Ednaldo Rodrigues na presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pode ter consequências em cascata dentro da entidade, atingindo diretamente outros integrantes da cúpula da instituição. Um dos possíveis impactados é o deputado estadual amazonense Ednailson Rozenha (PSD), que ocupa desde março deste ano o cargo de vice-presidente da CBF.

Embora Ednaldo tenha conseguido, por ora, manter-se no cargo graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), o cenário está longe de ser estabilizado. Na quarta-feira (7), o ministro Gilmar Mendes decidiu manter Ednaldo na presidência da confederação, mas reconheceu a existência de “graves suspeitas” em uma nova denúncia contra o dirigente. O caso foi encaminhado para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o que pode reabrir a discussão sobre a validade de seu mandato.

PUBLICIDADE

O cerne da nova denúncia está em um possível crime de falsificação de assinatura em um documento datado de 24 de janeiro de 2025, que teria selado um acordo para encerrar disputas judiciais internas na CBF. As batalhas vinham gerando uma sequência de liminares e ameaças constantes à presidência de Ednaldo Rodrigues.

Caso a Justiça do Rio decida pela destituição de Ednaldo, os demais membros da diretoria, incluindo os vice-presidentes como Rozenha, também podem ser afastados. A CBF tem se manifestado com veemência em defesa de seu presidente. Em nota oficial, afirmou: “A CBF confia plenamente na Justiça brasileira e tem certeza de que todas as mentiras perpetradas por opositores da atual gestão, empenhados numa campanha claramente orquestrada, serão derrubadas”.

O deputado Ednailson Rozenha, figura conhecida no cenário político amazonense, pode ver sua posição nacional enfraquecida caso a situação escale. Ele foi indicado à vice-presidência da entidade com o respaldo da gestão atual, e sua permanência está diretamente ligada à de Ednaldo Rodrigues.