Diretor de futebol do Palmeiras se posiciona contra paralisação do Brasileirão em meio a tragédia no RS

Após a derrota do Palmeiras para o Athletico neste domingo (12), pela Série A do Campeonato Brasileiro, o diretor de futebol do clube, Anderson Barros, se posicionou de forma contrária à paralisação do torneio em meio à tragédia causada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

Barros expressou preocupação com o impacto econômico que uma paralisação poderia ter no futebol brasileiro, destacando a importância do esporte para milhares de trabalhadores e setores relacionados. Ele relembrou o período de aperto financeiro enfrentado pelos clubes durante a pandemia de Covid-19, questionando se todas as pessoas dependentes do futebol poderiam suportar um período sem atividade.

“Será que todas aquelas pessoas que dependem do futebol seriam capazes de suportar um período de não futebol? Será que todos os trabalhadores que dependem do que está em torno do futebol seriam capazes de suportar o momento? Tivemos um exemplo recente e sabemos quanto os clubes sofreram quando pararam”, afirmou Barros.

O gestor ressaltou que o Palmeiras, durante a pandemia, deu exemplo ao cumprir os protocolos e manter a atividade esportiva com responsabilidade. Ele argumentou que a tragédia no Rio Grande do Sul exigirá muito trabalho e dedicação para ser superada, mas defendeu que a paralisação do Campeonato Brasileiro não seria a melhor forma de lidar com a situação.

A declaração de Anderson Barros vem após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitar oficialmente uma posição dos clubes em relação à paralisação do torneio, em resposta ao pedido do Ministério do Esporte para suspender o campeonato devido aos impactos das chuvas no estado gaúcho.

