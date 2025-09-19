A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Do treino ao ringue: Proking revela novos talentos do MMA amador em Manaus

Evento reúne seis academias, lutas empolgantes e estrutura de ponta neste sábado (20), prometendo emoção e valorização do esporte amazonense.

Por Jhon Lobato

19/09/2025 às 14:37

Ver resumo

Notícias de Manaus  – Manaus será palco de muita ação e adrenalina neste sábado (20), a partir das 20h, com o Proking, evento que promete movimentar a cena do MMA amador na capital amazonense. A competição acontecerá na Academia Atlética Nacional, no bairro Cachoeirinha, zona sul da cidade, com ingressos a preço popular de R$ 30.

PUBLICIDADE

Foto: Jhonata Lobato / AM POST

Reunindo atletas de seis academias, o ProKing chega para abrir espaço à nova geração de lutadores que sonha em trilhar carreira no esporte. As lutas serão amadoras, mas com todo o profissionalismo de organização, arbitragem e acompanhamento da Federação de Lutas do Amazonas (FLA).

Foto: Jhonata Lobato / AM POST

Para Lucas Batista, treinador e organizador do evento, o ProKing será um divisor de águas. “Queremos conhecer a nova geração que prometeu entregar tudo. A maioria dos atletas vem se preparando há três meses em treinos intensivos, com acompanhamento de nutricionistas, preparadores físicos e treinadores de artes marciais. Mesmo sendo amadores, por trás deles há profissionais qualificados, e isso eleva muito o nível das disputas”, ressaltou.

Treinador e organizador do evento, Lucas Batista. – Foto: Gabriel Vieira / AM POST

A expectativa também é alta para a Federação, que atua na fiscalização e chancela do evento. O presidente da FLA, Abraão Lincon, destacou a importância da iniciativa. “É uma oportunidade para o amador mostrar o trabalho, ganhar experiência e futuramente chegar ao profissional. O ProKing é um dos poucos eventos que dá essa chance, e a federação chancela porque garante que tudo ocorra dentro das regras, desde exames de saúde até a condução das lutas”, destacou.

PUBLICIDADE

Presidente da FLA, Abraão Lincon. – Foto: Jhonata Lobato / AM POST

A preparação intensa dos atletas será colocada à prova no ringue. Um dos estreantes é Fabiano Pereira, que fará sua primeira luta de MMA. Ele vem do jiu-jítsu e da luta livre, mas encontrou no octógono uma nova paixão. “Treinei forte por três meses, segui dieta para baixar o peso e estou confiante de que posso sair com a vitória. Não conheço meu adversário, mas pode ter certeza que vai ser guerra amanhã. Sempre quis lutar MMA, e agora é a hora de realizar esse sonho”, afirmou.

Estreante do MMA, Fabiano Pereira. – Foto: Gabriel Vieira / AM POST

O local escolhido também é destaque à parte. A Academia Atlética Nacional, sede do evento, é reconhecida pela sua estrutura de alto nível. Segundo Germiniano Neto, representante da instituição, a casa está pronta para receber o torneio. “Nossa estrutura é considerada uma das melhores do Brasil. Temos ringue, tatame, equipamentos de ponta. O atleta que entra aqui encontra qualidade e acolhimento, algo diferenciado até mesmo em comparação com academias de fora do Amazonas”, disse.

Representante Academia Atlética Nacional, Germiniano Neto. – Foto: Gabriel Vieira / AM POST

O ProKing já se consolida como um evento periódico, realizado a cada seis meses. A edição atual é focada nos amadores, mas a próxima, segundo a organização, trará lutas profissionais, incluindo atletas com experiência internacional.

Redação AM POST

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Brasil

Toffoli dá dez dias para Câmara se manifestar sobre PEC da Blindagem

Líderes do PT, PSB e PSOL entraram com ação para suspender tramitação.

há 3 minutos

Brasil

Aviação brasileira tem 12 meses de alta e bate recorde em agosto

Setor doméstico transportou 8,7 milhões de passageiros no mês, melhor resultado da série histórica.

há 12 minutos

Amazonas

Polícia Militar do Amazonas captura dois foragidos da Justiça em Lábrea

Um condenado por estupro de vulnerável e outro com documentos falsos foram presos em ações distintas na noite de quinta-feira

há 22 minutos

Amazonas

MP-AM constata graves problemas estruturais em escola indígena de Manaquiri

Entre os problemas, destacam-se: ausência de bebedouros, banheiros e sistema de ventilação.

há 25 minutos

Amazonas

Justiça condena réu por desmatamento e determina recuperação de área degradada na Amazônia

Decisão em Lábrea (AM) obriga acusado a recuperar 166 hectares devastados e pagar indenizações por danos ambientais

há 29 minutos