Do treino ao ringue: Proking revela novos talentos do MMA amador em Manaus

Notícias de Manaus – Manaus será palco de muita ação e adrenalina neste sábado (20), a partir das 20h, com o Proking, evento que promete movimentar a cena do MMA amador na capital amazonense. A competição acontecerá na Academia Atlética Nacional, no bairro Cachoeirinha, zona sul da cidade, com ingressos a preço popular de R$ 30.

PUBLICIDADE

Reunindo atletas de seis academias, o ProKing chega para abrir espaço à nova geração de lutadores que sonha em trilhar carreira no esporte. As lutas serão amadoras, mas com todo o profissionalismo de organização, arbitragem e acompanhamento da Federação de Lutas do Amazonas (FLA).

Para Lucas Batista, treinador e organizador do evento, o ProKing será um divisor de águas. “Queremos conhecer a nova geração que prometeu entregar tudo. A maioria dos atletas vem se preparando há três meses em treinos intensivos, com acompanhamento de nutricionistas, preparadores físicos e treinadores de artes marciais. Mesmo sendo amadores, por trás deles há profissionais qualificados, e isso eleva muito o nível das disputas”, ressaltou.

A expectativa também é alta para a Federação, que atua na fiscalização e chancela do evento. O presidente da FLA, Abraão Lincon, destacou a importância da iniciativa. “É uma oportunidade para o amador mostrar o trabalho, ganhar experiência e futuramente chegar ao profissional. O ProKing é um dos poucos eventos que dá essa chance, e a federação chancela porque garante que tudo ocorra dentro das regras, desde exames de saúde até a condução das lutas”, destacou.

PUBLICIDADE

A preparação intensa dos atletas será colocada à prova no ringue. Um dos estreantes é Fabiano Pereira, que fará sua primeira luta de MMA. Ele vem do jiu-jítsu e da luta livre, mas encontrou no octógono uma nova paixão. “Treinei forte por três meses, segui dieta para baixar o peso e estou confiante de que posso sair com a vitória. Não conheço meu adversário, mas pode ter certeza que vai ser guerra amanhã. Sempre quis lutar MMA, e agora é a hora de realizar esse sonho”, afirmou.

O local escolhido também é destaque à parte. A Academia Atlética Nacional, sede do evento, é reconhecida pela sua estrutura de alto nível. Segundo Germiniano Neto, representante da instituição, a casa está pronta para receber o torneio. “Nossa estrutura é considerada uma das melhores do Brasil. Temos ringue, tatame, equipamentos de ponta. O atleta que entra aqui encontra qualidade e acolhimento, algo diferenciado até mesmo em comparação com academias de fora do Amazonas”, disse.

O ProKing já se consolida como um evento periódico, realizado a cada seis meses. A edição atual é focada nos amadores, mas a próxima, segundo a organização, trará lutas profissionais, incluindo atletas com experiência internacional.

Redação AM POST