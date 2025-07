Dublador viraliza ao expor detalhes da discussão entre Neymar e torcedor do Santos; veja o que eles disseram

Notícias de esporte – Uma nova polêmica envolvendo Neymar ganhou as redes sociais após a partida entre Santos e Internacional, realizada na noite da última quarta-feira (23), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro Série A. O atacante do Internacional se desentendeu com um torcedor do Santos e protagonizou uma discussão acalorada, que agora teve detalhes revelados por meio de leitura labial.

O dublador e influenciador Gustavo Machado publicou nas redes sociais uma interpretação do que teria sido dito por Neymar durante a troca de ofensas. A partir das imagens da transmissão oficial, Gustavo fez uma leitura labial que indicaria insultos pesados por parte do jogador.

Segundo a análise, Neymar teria começado a discussão ainda durante o jogo, direcionando xingamentos ao torcedor nas arquibancadas, como “filho da p***” e “vai tomar no c*”. Ainda de acordo com o vídeo, o craque teria provocado: “Vem aqui. No final do jogo”.

Após o apito final, Neymar retornou ao mesmo setor da arquibancada, visivelmente irritado, e se dirigiu ao torcedor com mais provocações. “Tu não é machão? Então vai lá encontrar a gente no vestiário”, teria dito o jogador, segundo a dublagem. A discussão só cessou após a intervenção do goleiro João Paulo, do Santos, que afastou Neymar da situação.

A cena ganhou ampla repercussão nas redes sociais, dividindo opiniões. Enquanto alguns defendem o jogador, alegando que ele tem o direito de reagir a provocações vindas da torcida, outros criticam a postura, apontando falta de profissionalismo e temperamento explosivo.

Até o momento, Neymar e sua equipe ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o episódio. A CBF também não comentou se o comportamento será alvo de análise pelo STJD.

Essa não é a primeira vez que Neymar se envolve em confrontos com torcedores durante ou após jogos. O episódio reacende o debate sobre o equilíbrio emocional de atletas de alto rendimento diante das pressões das arquibancadas.