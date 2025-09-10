A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Eliminatórias: Bolívia vence o Brasil e está na repescagem para a Copa do Mundo

Seleção perde de 1 a 0 para bolivianos nos 4.150 metros de El Alto.

Por Marcia Jornalist

10/09/2025 às 06:24 - Atualizado em 10/09/2025 às 06:50

Ver resumo

Notícias de esporte – Os 4.150 metros de altitude da cidade de El Alto pesaram muito e o Brasil foi derrotado por 1 a 0 pela Bolívia, na noite desta terça-feira (9), na 18ª, e última, rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Com este resultado a seleção brasileira fechou a participação na competição na 5ª colocação com 28 pontos.

Diante de uma Bolívia que sonhava com a classificação para a Repescagem para a Copa de 2026 e claramente sentindo os efeitos da altitude da cidade de El Alto, a equipe comandada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti se limitou a se fechar na defesa no primeiro tempo.

Porém, a estratégia brasileira falhou aos 46 minutos, quando o volante Bruno Guimarães cometeu falta no lateral Roberto dentro da área. Após análise do VAR (árbitro de vídeo), o juiz da partida confirmou o pênalti. Miguelito cobrou no canto e superou o goleiro Alisson para marcar o único gol da partida.

Após o intervalo Ancelotti deu novo ânimo à seleção brasileira ao promover a entrada de jogadores descansados. Porém, as mudanças não foram suficientes para evitar a vitória da Bolívia, que conseguiu confirmar a passagem para a Repescagem.

Classificação final

Com o final da 18ª rodada das Eliminatórias, a competição terminou com a seguinte classificação. A Argentina ficou na 1ª colocação com 38 pontos, o Equador aparece em 2º com 29, a Colômbia é a 3ª com 28, mesma pontuação do Uruguai (4º colocado), do Brasil (5º) e do Paraguai (6º). Todos estes confirmaram a classificação direta para a Copa de 2026. Já a Bolívia ficou na 7ª colocação com 20 pontos, seguindo para a Repescagem.

FONTE: AGÊNCIA BRASIL

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Amazonas

Dois presos continuam foragidos após fuga de delegacia no interior do Amazonas

Polícia mantém buscas intensas após quatro detentos escaparem de unidade em Fonte Boa; dois já foram recapturados.

há 10 minutos

Manaus

Mais de 85 mil infrações por excesso de velocidade são registradas na Avenida do Turismo em Manaus

Fiscalização com radares na Zona Oeste visa reduzir acidentes fatais; 41 pontos de controle devem funcionar até o fim de 2025.

há 38 minutos

Caiu na rede é post!

Isabelle Nogueira será enredo da Presidente Vargas no Carnaval 2026 em Manaus

Ex-BBB e cunhã-poranga do Garantido será homenageada pela escola que retorna ao Grupo Especial.

há 47 minutos

Brasil

Imagem forte: Vídeo mostra membros de facção esquartejando e brincando com os órgãos do rival

Imagens chocantes de violência extrema viralizam nas redes sociais e evidenciam conflito entre facções. rivais.

há 54 minutos

Brasil

PF desarticula esquema de fraude tributária de R$ 231 milhões

Operação “Quimera Fiscal” cumpre mandados contra grupo que oferecia falsas soluções para quitar dívidas com a Receita.

há 1 hora