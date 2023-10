Eliminatórias: Brasil enfrenta Venezuela na Arena Pantanal

A seleção brasileira está pronta para mais um desafio nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Às 21h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (12), a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz enfrentará a Venezuela na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 3ª rodada da competição. O confronto será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional.

O Brasil entra em campo com a missão de somar pontos para manter-se na liderança da classificação, atualmente dividida com a Argentina, ambos com seis pontos. Os brasileiros venceram seus dois primeiros jogos nas eliminatórias, com um impressionante 5 a 1 sobre a Bolívia e um apertado 1 a 0 diante do Peru.

A seleção canarinho apresenta um elenco renovado, incorporando jovens e promissores jogadores como Rodrygo, Bruno Guimarães e Vinícius Júnior. Essa renovação traz expectativas de uma classificação tranquila para a próxima Copa do Mundo.

Fernando Diniz, embora tenha tido pouco tempo à frente da seleção, já percebe seu estilo de jogo sendo adotado pela equipe. Em coletiva de imprensa na quarta-feira (11), o técnico enfatizou a importância da solidariedade no campo: “Nos dois primeiros jogos, a equipe mostrou comprometimento e solidariedade. Mais do que táticas, é crucial que joguem juntos e defendam juntos.”

Para a partida, o treinador precisará realizar mudanças devido a lesões. Sem Renan Lodi e Raphinha, cortados por lesões, Fernando Diniz escalou Guilherme Arana e Vinícius Júnior como titulares. O Brasil deve iniciar o jogo com a seguinte escalação: Éderson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Casemiro e Bruno Guimarães; Neymar, Vinícius Júnior, Rodrygo e Richarlison.