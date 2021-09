Em clima de revanche, Brasil enfrenta a Argentina hoje pelas Eliminatórias

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Brasil recebe a Argentina, neste domingo a partir das 16h (horário de Brasília) na Neo Química Arena, em São Paulo, em busca de uma vitória que lhe permita manter a campanha perfeita que tem feito até aqui nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, além de obter uma revanche sobre a equipe que lhe tirou o título da última edição da Copa América.

A seleção brasileira chega embalada ao confronto, ocupando a primeira posição da classificação com 21 pontos, após setes vitórias em sete partidas. E o último triunfo foi alcançado na quinta-feira (2), sobre o Chile, por 1 a 0, em jogo realizado no estádio Monumental de Santiago.

Porém, se o time comandado pelo técnico Tite vem somando pontos importantes na competição, mesmo com um futebol questionável, a Argentina também chega em um momento muito positivo. A equipe dirigida por Lionel Scaloni é a segunda colocada da classificação, com 15 pontos, e vem de vitória de 3 a 1 sobre a Venezuela.

E a partida realizada em São Paulo terá um ingrediente a mais, será a primeira entre as seleções desde a final da Copa América, que foi conquistada pela equipe do craque argentino Lionel Messi graças a uma vitória de 1 a 0 no estádio do Maracanã no dia 10 de julho.

O goleiro Weverton, que não esteve em campo na decisão da última Copa América, mas que foi um dos destaques do Brasil sobre o Chile, sabe bem qual é a importância do jogo contra os argentinos: “Com certeza será uma grande partida. Apesar de o jogo ser no Brasil, sabemos da qualidade da Argentina e do elenco. Acredito que vai ser um jogo bem disputado e aberto […]. É um clássico, uma grande disputa, e esperamos poder fazer um bom jogo e vencer mais uma, que esse é nosso grande objetivo”.

Quem também destacou a importância da partida é o atacante argentino Lautaro Martínez, que ,após o triunfo sobre os venezuelanos, afirmou: “O jogo contra o Brasil vai ser lindo. São partidas únicas e vamos nos preparar da melhor maneira possível”.