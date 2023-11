Em noite de Suárez, Grêmio supera Botafogo por 4 a 3 de virada

Noite intensa no estádio de São Januário na última quinta-feira (9), onde o Grêmio protagonizou uma virada emocionante contra o Botafogo, vencendo por 4 a 3, em uma atuação estelar do artilheiro uruguaio Luis Suárez. Contrariando o ditado de que “um raio não cai duas vezes no mesmo lugar,” o Grêmio conseguiu um triunfo importante, assumindo a vice-liderança do Brasileirão com os mesmos 59 pontos do Botafogo, que agora se encontra em terceiro lugar com uma partida a menos. A Rádio Nacional transmitiu a partida ao vivo.

O Botafogo, sob intensa pressão devido a uma sequência negativa de quatro jogos sem vitórias, abriu o marcador aos 5 minutos do primeiro tempo, com um belo gol de Diego Costa. No entanto, o Grêmio respondeu prontamente, empatando três minutos depois com Everton Galdino após lançamento de Carballo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar do empate, o Botafogo continuou pressionando e reconquistou a vantagem com Júnior Santos aos 28 minutos, indo para o intervalo na frente. A estrela da partida, Luis Suárez, começou a brilhar na segunda etapa. O Botafogo marcou o terceiro gol logo no início com Marlon Freitas, mas Suárez iniciou a reviravolta aos 4 minutos, aproveitando uma sobra na área. Aos 8 minutos, o uruguaio marcou novamente, desta vez após uma jogada de Ferreira.

O Botafogo, perdendo o controle, viu o Grêmio virar aos 23 minutos, com Suárez tabelando com Villasanti e finalizando com maestria. O Botafogo tentou se recuperar, mas a eficácia do Grêmio prevaleceu. Agora, o Botafogo busca reverter o momento negativo enfrentando o Bragantino no próximo domingo (12), enquanto o Grêmio recebe o Corinthians no mesmo dia e horário.

Outros resultados da rodada:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Corinthians 1 x 1 Atlético-MG

Goiás 0 x 1 Santos

Bahia 0 x 3 Cuiabá

A tabela do Brasileirão está cada vez mais disputada, prometendo emoções até o final da temporada.