Emoção até o fim: Ceará empata em 2 a 2 com o Vasco na Série A

Jogo terminou 2 a 2.

Por Marcia Jornalist

14/09/2025 às 22:47

Notícias de esporte – Na noite deste domingo, 14, o Ceará conseguiu um empate emocionante contra o Vasco, terminando o jogo em 2 a 2 em São Januário, pela 23ª rodada da Série A.

O Vasco começou forte, com Coutinho abrindo o placar aos 12 minutos. No entanto, o Ceará não se deixou abalar e reagiu rapidamente, empatando com Galeano apenas três minutos depois.

O jogo ficou tenso quando o Ceará sofreu a expulsão de Rodriguinho aos 28 minutos do segundo tempo, mas o time continuou lutando.

Cuesta ampliou para o Vasco logo após a expulsão, colocando o time carioca em vantagem novamente. Com um jogador a menos, o Ceará mostrou coragem e determinação.

No último minuto de jogo, aos 49, o Vozão conquistou um empate heróico. Willian Machado lançou Fernandinho, que, após uma disputa, finalizou e viu Léo Jardim defender.

No rebote, Pedro Henrique não perdeu a oportunidade e balançou as redes, garantindo o 2 a 2.

Com esse resultado, o Ceará alcança 27 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela, agora com uma vantagem de 5 pontos sobre o Z4. O próximo desafio do Vozão será no dia 20, às 18h30, no Castelão, contra o Bahia, onde buscará manter o embalo após esse empate emocionante.

