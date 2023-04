Equipe amazonense ‘Amazon Cripz’ estreia na elite do FreeFire nesse sábado, 15

Redação AM POST

O único representante das regiões Norte e Nordeste na nona temporada da Liga Brasileira de FreeFire (LBFF), o Amazon Cripz, estreia na elite da competição no próximo sábado, 15 de abril, em São Paulo. Ao todo, 18 times se enfrentam para garantir o título de campeão da liga e uma vaga para o Mundial de Free Fire 2023, em Singapura.

A equipe amazonense é formada por Cristiano “mamute” Costa, Cauã “cauã9” Takemasa, Pedro “vodka” Lucas, Joabe “goabe7” Martins e Vinicius “japaxl” Duarte, tendo como técnico o Lucas “trap” Alves e o analista Wellington “Marv” Marinho.

“Somos um time da comunidade, que levanta a bandeira do Norte e do Amazonas com muito orgulho. Vamos buscar esse título, mas nosso maior objetivo é ir para o mundial e trazer esse troféu para nossa terrinha”, pontua Andryw Antony, CEO da Amazon Cripz.

Os jogos acontecem no sábado (15) e domingo (16), e consistem em seis quedas para cada rodada. Os mapas escolhidos para a disputa são Alpine, Bermuda, Nova Terra e Purgatório, mais 2 mapas definidos por sorteio.

O Amazon Cripz faz parte do grupo B e vai estrear contra os já tradicionais Vivo Keyd, God e-sports, paiN Gaming, INTZ e a Xis.

Além deles, os times Black Dragons, Corinthians, E1, Fluxo, LOUD, Magic Squad, Meta Gaming, MIBR, Netshoes Miners, São Paulo, Team Solid e W7M estão na competição. Dessa vez, em um novo formato, a competição conta com times selecionados e convidados pela Garena.

“Estamos muito confiantes com este time formado, vamos vir muito fortes e mais agressivos, o norte está bem representado. Estamos tendo uma segunda oportunidade para mostrar do que a Amazon Cripz é capaz”, afirma Leo Andrade, Co-owner do time.

A primeira classificação do Amazon Cripz para a elite da Liga aconteceu na segunda etapa da LBFF em 2021. No início daquele ano, o time havia enfrentado um apagão elétrico em Manaus durante a fase de acesso, que resultou em uma eliminação amarga.

O Amazon Cripz embarcou para São Paulo na terça-feira, 4, onde acontece a competição presencial com passagens pagas pelo programa de incentivo ao esporte da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), para participar da disputa nacional.