Espanha vence por 1 a 0 da Inglaterra e é campeã da Copa do Mundo

O futebol feminino conhece mais uma campeã: a Espanha. Em um jogo acirrado na final da Copa do Mundo 2023, contra a Inglaterra, as jogadoras venceram por 1 a 0. A partida aconteceu neste domingo (20), no estádio Accor, em Sydney, na Austrália, e corou o trabalho das atletas que precisaram superar o boicote do próprio técnico, Jorge Vilda, para levantar o trófeu.

Com a conquista inédita da seleção principal, a Espanha se torna o primeiro país a conquistar todos os Mundiais com seleções de base e principal. Em 2022, a seleção espanhola Sub-20 e Sub-17 venceram as Copas do Mundo das categorias.

Aos 29 minutos do primeiro tempo, a seleção espanhola criou um contra-ataque rápido contra as inglesas. O gol espanhol foi marcado pela capitã Carmona, que recebeu um passe perfeito ao invadir a área e chutou forte no canto esquerdo da goleira Earps.

Pouco antes do apito para o intervalo, a Espanha quase marca o segungo gol. Porém, a bola de Salma beijou a trave. O segundo tempo seguiu com as tentativas das inglesas de empatarem o jogo. Com 13 minutos de acréscimos, as jogadoras da Espanha seguraram o jogo até o fim e se tornaram campeãs inéditas da Copa do Mundo.

Fonte: R7