Estádio Ismael Benigno recebe jogos da 3ª rodada do Barezão

Neste final de semana, nos dias 27 e 28 de janeiro, o Estádio Ismael Benigno será palco de duas partidas do Campeonato Amazonense de Futebol 2024. Com o suporte do Governo do Amazonas, esses embates fazem parte da 3ª rodada do Barezão.

“Com os investimentos do governador Wilson Lima nas instalações esportivas do estado, estamos proporcionando grandes confrontos. É fundamental todo apoio para que as equipes amazonenses mantenham seu destaque nas competições locais e nacionais”, ressaltou Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

No sábado, a Colina será o cenário do embate entre Nacional FC e Princesa do Solimões. Já no domingo, Manaus FC e Manauara se enfrentarão, ambos os jogos com início às 15h30.

A Federação Amazonense de Futebol (FAF) é a responsável pela organização do Barezão, que conta com a participação de 10 clubes distribuídos em dois grupos. Para os torcedores que desejarem prestigiar as partidas, os ingressos estarão disponíveis para compra no próprio estádio onde ocorrerão os jogos.

Taça das Atléticas

Na Vila Olímpica de Manaus, no sábado e domingo (27 e 28/01), a partir das 8h, acontecem as disputas da Taça das Atléticas do Amazonas, com entrada gratuita para o público. Os confrontos serão entre as equipes da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Instituto Federal do Amazonas (Ifam), nas modalidades de handebol, futsal, basquete, vôlei, entre outros.

Curso de Defesa Pessoal

Coordenado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), neste sábado (27/01), a partir das 8h, acontece o 2º módulo do Curso de Defesa Pessoal Feminina. O curso gratuito visa ensinar técnicas de lutas e defesa, exclusivamente, para mulheres, envolvendo modalidades como Jiu-Jitsu, Muay Thai, Luta Olímpica e Mixed Martial Arts (MMA), válido somente para alunas inscritas.

Agenda completa

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Nacional FC x Princesa E.C

Data: Sábado (27/01), às 15h30

Organização: FAF

Entrada: Bilheteria do Estádio

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol Manaus FC x Manauara

Data: Domingo (28/01), às 15h30

Organização: FAF

Entrada: Bilheteria do Estádio

Vila Olímpica de Manaus

Competição: Taça das Atléticas Públicas do Amazonas

Data: Sábado e Domingo (27 e 28/01), de 8 às 17h

Organização: UEA e Ufam

Entrada: Exclusiva para alunos

Competição: Curso de Defesa Pessoal – 2º Módulo

Data e hora: Sábado (27/01), às 8h

Organização: Sedel

Entrada: Exclusivo para alunas matriculadas.

