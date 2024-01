Estádios Carlos Zamith e Ismael Benigno recebem jogos do Barezão 2024 neste fim de semana

Notícia do Amazonas – A temporada de futebol de 2024 no Amazonas teve um início empolgante com jogos marcantes. Neste sábado e domingo (20 e 21/01), os estádios Carlos Zamith e Ismael Benigno serão palco de três emocionantes partidas do Campeonato Amazonense de Futebol 2024. Com o apoio do Governo do Amazonas, os confrontos marcam o início do Barezão e prometem agitar os amantes do esporte no estado.

“Por determinação do governador Wilson Lima, todos os estádios passaram por revitalização e estão prontos para receber os campeonatos deste ano. O futebol amazonense segue em ascensão, e estaremos sempre dando suporte e apoio para que os clubes estejam sempre em evidência”, ressaltou o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

No sábado, o Estádio Ismael Benigno será o cenário do embate entre Nacional FC e São Raimundo. Já no domingo, também na Colina, o duelo será entre Manaus FC e Rio Negro. Fechando a primeira rodada, no Estádio Carlos Zamith, também no domingo, Amazonas FC e Manauara entrarão em campo. Todas as partidas terão início às 15h30.

A 108ª edição do Campeonato Amazonense, organizada pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), contará com a participação de 10 clubes, divididos em dois grupos. No Grupo A estão Amazonas, Nacional, Manaus, Alvorada e Operário, enquanto no Grupo B encontram-se Manauara, Princesa do Solimões, Parintins, Rio Negro e São Raimundo.

Além do campo, o futebol de mesa também terá destaque. No sábado (20/06), às 8h30, o Estádio Carlos Zamith sediará as fases finais da 8ª edição do Campeonato Amazonense de 12 Toques, promovido pela Federação de Futebol de Mesa do Amazonas (Fefmam). O evento visa preparar os botonistas participantes para competições em nível nacional.

Outra atividade de destaque será a 4ª Edição do Curso de Defesa Pessoal Feminina, que ocorrerá na Vila Olímpica de Manaus no sábado (20/01), às 8h30. O curso gratuito, coordenado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), tem o objetivo de ensinar técnicas de lutas e defesa pessoal exclusivamente para mulheres. A primeira aula desta edição será ministrada pela atleta de Muay Thai Patrícia Andrade, primeira amazonense Campeã Brasileira de Boxe Chinês.

Agenda Completa:

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Nacional FC x São Raimundo Data e Hora: Sábado (20/01), às 15h30 Organização: FAF Entrada: Bilheteria do Estádio

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Manaus FC x Rio Negro Data e Hora: Domingo (21/01), às 15h30 Organização: FAF Entrada: Bilheteria do Estádio

Campeonato Amazonense de Futebol – Manaus FC x Rio Negro

Estádio Carlos Zamith

Competição: Campeonato Amazonense de 12 Toques Data e Hora: Sábado (20/01), às 8h30 Organização: FEFMAM Entrada: Gratuita

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Amazonas FC x Manauara E.C Data e Hora: Domingo (21/01), às 15h30 Organização: FAF Entrada: Bilheteria do Estádio

Campeonato Amazonense de Futebol – Amazonas FC x Manauara E.C

Vila Olímpica de Manaus