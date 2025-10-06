A notícia que atravessa o Brasil!

Éverton Ribeiro revela câncer na tireoide e passa por cirurgia

Meia do Bahia seguiu atuando mesmo após o diagnóstico e jogou na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, na Arena Fonte Nova.

Por Beatriz Silveira

06/10/2025 às 16:08

Notícias de Esportes –  Éverton Ribeiro, camisa 10 do Bahia, revelou nesta segunda-feira (6/10) que foi diagnosticado com câncer na tireoide há cerca de um mês. O meia informou que já passou por cirurgia e que o procedimento transcorreu bem, iniciando agora o período de recuperação.

Em mensagem publicada nas redes sociais, o jogador compartilhou o momento com os torcedores: “Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide. Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos”.

Mesmo após receber o diagnóstico, Éverton seguiu atuando pelo Bahia. No domingo (5/10), esteve em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, na Arena Fonte Nova. O duelo marcou mais um capítulo da carreira do atleta, que tem trajetória marcante no futebol brasileiro.

Ídolo do Flamengo, Éverton Ribeiro viveu sete temporadas no clube carioca e integrou, a partir de 2017, a chamada “era de ouro” rubro-negra. Nesse período, conquistou 11 títulos, incluindo duas Copas Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros, consolidando seu nome na história recente da equipe.

Agora, o foco do meia está na recuperação após a cirurgia, mantendo a fé e se apoiando na família e no carinho dos fãs, como destacou em seu pronunciamento.

