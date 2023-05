Ex-jogador do Vasco morre após acidente de carro

Na madrugada desta segunda-feira, 22,o zagueiro Kadu Fernandes, de 28 anos, morreu vítima de um acidente de carro na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. O jogador fez toda sua base no Vasco e integrou o elenco profissional do clube cruz-maltino entre 2015 e 2018.

Segundo a polícia, o carro em que Kadu estava capotou na pista central, no sentido Baixada Fluminense, na altura da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em Manguinhos. Após o acidente, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Os agentes já encontraram o defensor já sem vida.

Luís Fernando da Silva, de 34 anos, e Vitória, de 20 anos, estavam no veículo no momento do acidente. Eles foram socorridos com ferimentos moderados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Ainda não se tem atualizações sobre o estado de saúde dos feridos.

Redação AM POST