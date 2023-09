Exame descarta lesão, mas Arboleda é incerto no São Paulo para 1ª final da Copa do Brasil

O plano de Dorival Júnior de ter sua equipe completa na final da Copa do Brasil está em perigo. O zagueiro Arboleda foi substituído na vitória do Equador contra o Uruguai, nas Eliminatórias Sul-Americanas, com dores na coxa, passou por exames de imagem nesta quinta-feira e, embora não tenha uma lesão, pode não estar disponível. O jogador é peça fundamental na defesa do São Paulo na luta para derrotar o Flamengo a partir de domingo.

“Substituído durante o confronto entre Equador e Uruguai por conta de dores na região posterior da coxa esquerda, o zagueiro Arboleda foi submetido na manhã desta quinta-feira a um exame de imagem que não detectou lesão muscular, mas uma fibrose no local”, informou o São Paulo.

Arboleda iniciou o processo de recuperação no REFFIS Plus do clube e seu estado de saúde será avaliado diariamente. O clube não descartou sua participação no jogo de ida da final, no domingo, no Maracanã, mas é provável que ele só volte no jogo de volta, em 24 de outubro, no Morumbi.

Lesões musculares costumam levar pelo menos uma semana para se recuperar, mesmo assim é necessário cuidado especial e repouso. As primeiras 48 horas são cruciais para determinar o tempo de afastamento. Como não quer dar vantagem ao Flamengo, o São Paulo provavelmente não anunciará quando o jogador estará de volta.

Uma coisa é certa. Dorival Jr. perdeu um dia de treinamento em preparação para a final. Após a derrota para o Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio, a equipe tinha um treino programado no CT do Grêmio nesta quinta-feira. No entanto, devido às fortes chuvas em Porto Alegre, o clube optou por fazer apenas um treino regenerativo na Academia do hotel para os jogadores que atuaram e testes físicos com os reservas.

A equipe começará a se preparar para o jogo de domingo no Maracanã nesta sexta-feira. Serão duas atividades antes do jogo, no qual Dorival Jr. buscará definir qual time e o esquema a serem utilizados no Rio. Além da dúvida na defesa, o treinador ainda pode jogar com somente dois atacantes, adiantando Lucas Moura, e apostando em mais gente no meio-campo, com entrada de Gabriel Neves.

Estadão Conteúdo