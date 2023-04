Felipe Massa pede justiça após indícios de corrupção na Fórmula 1 em 2008

Redação AM POST

O ex-piloto de Fórmula 1, Felipe Massa, veio à público nesta quarta-feira, 5, para pedir justiça após indícios de corrupção na Fórmula 1 em 2008. Já aposentados das pistas, Massa relembrou do GP de Singapura de Fórmula, que deu o título para Lewis Hamilton.

“Uma coisa foi roubada e nada foi feito. O que me interessa é a justiça. Um título representa muito para o automobilismo, é algo muito grave”, desabafou Massa.

As declarações acontecem após o ex-chefe da F1, Bernie Ecclestone, afirmar que se omitiu ao não ter cancelado o resultado do Grande Prêmio de Singapura daquele ano, quando tinha conhecimento do que realmente havia ocorrido.

O caso

Em 2008, o piloto brasileiro Felipe Massa liderava o GP de Singapura e a disputa pelo título da Fórmula 1.

No circuito de Marina Bay, o também brasileiro Nelson Piquet Jr, na época correndo pela Renault, bateu de forma proposital para favorecer seu companheiro de equipe Fernando Alonso, seguindo ordens dos chefes da escuderia.

Massa liderava a prova no momento da batida e acabou sendo prejudicado com a bandeira amarela.

Na ida aos boxes, a Ferrari cometeu um erro ao deixar uma mangueira presa no carro do brasileiro. Então líder, Massa acabou caindo para 13º lugar no circuito.

Os pontos do GP de Singapura fizeram muita falta para o piloto lá na frente — ele perdeu o título da temporada para Lewis Hamilton por um ponto.

A última corrida do circuito aconteceu no Brasil, no GP de Interlagos, em São Paulo. Massa venceu, chegando a 97 pontos. No entanto, Hamilton somava 98 pontos e sagrou-se campeão.