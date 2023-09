Os compromissos da seleção brasileira nas Eliminatórias não param. Após os confrontos contra Bolívia e Peru, o treinador Fernando Diniz fará uma nova convocação no próximo sábado, desta vez para enfrentar as equipes da Venezuela e do Uruguai nos dias 12 e 17 de outubro, respectivamente.

O jogo contra os venezuelanos será realizado na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). A partida está prevista para começar às 21h30 (horário de Brasília). Já o confronto contra o time uruguaio será disputado no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 21 horas (horário de Brasília). A divulgação dos jogadores convocados acontecerá durante um evento marcado para as 15 horas, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Fernando Diniz, além de assumir temporariamente o cargo de técnico da seleção brasileira, também está focado no Fluminense. O time do Rio de Janeiro está de olho na Libertadores, pois é uma das quatro equipes finalistas na competição continental. O clube terá um dia de descanso na sexta-feira, que antecede a convocação, e só retornará aos treinos no sábado e domingo, ambos pela manhã.

A seleção brasileira lidera as Eliminatórias Sul-Americana com 6 pontos, tendo vencido a Bolívia em casa e o Peru fora. A atual campeã mundial Argentina, liderada por Lionel Messi, também soma seis pontos, mas está atrás no saldo de gols. O time dirigido por Lionel Scaloni enfrentará o Paraguai e o Peru nos próximos jogos da competição.

Estadão Conteúdo