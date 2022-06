Fifa aumenta para 26 o número de convocados para a Copa do Mundo

Agência Brasil

As seleções nacionais poderão convocar até 26 jogadores para a próxima edição da Copa do Mundo masculina de futebol, depois que a Fifa aumentou nesta quinta-feira (23) em três o número máximo de integrantes por equipe no próximo mundial.

A Fifa disse que a mudança acontece por conta do momento incomum no calendário em que o torneio ocorre, assim como pelo impacto da covid-19 nas seleções. O mundial do Catar acontece entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

“O número de jogadores que será incluído na lista final será aumentado para pelo menos 23, e no máximo 26”, afirmou a entidade em nota. “No máximo 26 pessoas (até 15 reservas e 11 membros da equipe técnica) poderão ficar no banco durante as partidas”.

A Uefa adotou uma decisão semelhante no ano passado, permitindo que as equipes levassem três jogadores extras para a Eurocopa por conta da pandemia.

A International Board, entidade que define as regras do futebol, deu neste mês o sinal verde para o uso de cinco substituições nas partidas, o que havia sido inicialmente introduzido como uma regra provisória por conta da covid-19.