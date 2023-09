Fifa bane 3 atletas no caso da manipulação de jogos e prolonga suspensão de brasileiros

A Fifa informou nesta segunda-feira que os jogadores Ygor Catatau, Matheus Gomes e Gabriel Tota, envolvidos em casos de manipulação de resultados por meio de apostas esportivas, foram permanentemente proibidos de jogar futebol. A pedido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a entidade internacional também estendeu a suspensão de outros oito jogadores brasileiros para competições fora do Brasil.

Os nomes dos 11 jogadores mencionados, juntamente com as suas punições correspondentes, foram divulgados no site oficial da FIFA. Inicialmente, as penalidades eram válidas apenas dentro do território nacional, e foram impostas pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). Alguns jogadores, como o zagueiro Eduardo Bauermann, ex-Santos, conseguiram contratos no exterior para continuar suas carreiras.

As punições foram aplicadas após o Ministério Público de Goiás (MP-GO) investigar um esquema de manipulação de apostas esportivas em jogos da série A e B do Campeonato Brasileiro, bem como partidas do Paulistão e Gauchão de 2023. Jogadores recrutados por grupos criminosos recebiam até R$ 100 mil para cometer cartões amarelos e vermelhos ou realizar outras ações dentro de campo, a fim de beneficiar os apostadores. Alguns jogadores também estão enfrentando acusações criminais por participação no esquema.

“A parceria da CBF com a FIFA e o reconhecimento não só da entidade e da Conmebol, mas do mundo inteiro, reforça o trabalho que desenvolvemos no Brasil e que é visto como referência. Tudo isso reitera o foco em nossos pilares de transparência, lisura nos processos e o compromisso que a atual gestão tem, sobretudo, com a verdade”, destacou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues

Os jogadores citados pela Fifa são:

Ygor de Oliveira Ferreira (banimento vitalício)

Paulo Sérgio Marques Corrêa (600 dias a partir de 26 de maio de 2023)

Gabriel Ferreira Neris (banimento vitalício)

Jonathan Doin (720 dias a partir de 16 de maio de 2023)

Fernando José da Cunha Neto (360 dias a partir de 16 de maio de 2023)

Eduardo Gabriel dos Santos Bauermann (360 dias a partir de 16 de maio de 2023

Matheus Phillipe Coutinho (suspensão vitalícia)

Mateus da Silva Duarte (600 dias a partir de 26 de maio de 2023)

André Luiz Guimarães Siqueira Junior (600 dias a partir de 26 de maio de 2023)

Onitlasi Junior Moraes (720 dias a partir de 16 de maio de 2023)

Kevin Joel Lomónaco (360 dias a partir de 16 de maio de 2023)

De acordo com a investigação, a quadrilha analisava as partidas e eventos que poderiam dar o maior retorno mediante o investimento. Depois disso, os acusados de chefiar o esquema de apostas entrava em contato com os atletas e os que topavam recebiam uma parte do valor combinado como sinal. Os criminosos acompanhavam a partida e, se o combinado fosse realizado, pagavam o restante para os atletas envolvidos após o jogo.

Bruno Lopez, Romario Hugo dos Santos e Thiago Chambó, suspeitos de liderar a quadrilha, estão presos. Bruno Lopez, identificado na denúncia também como “BL”, já havia sido preso durante a primeira fase da Operação Penalidade Máxima, realizada em fevereiro e que mirava apenas jogos da segunda divisão nacional

Ele foi solto por meio de habeas corpus e voltou a ser detido na segunda fase da operação. Romarinho é citado no inquérito como o responsável por aliciar e ameaçar o zagueiro Eduardo Bauermann, enquanto Chambó é apontado como um dos financiadores do esquema

Em julho, o Governo Federal publicou a Medida Provisória nº 1 182/2023 para regulamentar as apostas de quota fixa, conhecidas como “mercado de bets”. A nova proposta prevê a proibição de publicidade e propaganda comercial de operadores não autorizados

A MP estabelece que somente as empresas do setor habilitadas poderão receber apostas relacionadas a eventos esportivos oficiais, organizados por federações, ligas e confederações. As empresas não habilitadas incorrerão em práticas ilegais e estarão proibidas de realizar qualquer tipo de publicidade, inclusive em meios digitais.

Estadão Conteúdo