Fifa define datas e sedes iniciais da Copa Intercontinental 2025

Notícias de Esporte – A Fifa confirmou, nesta quarta-feira (10), as datas e sedes dos primeiros confrontos da Copa Intercontinental 2025, competição que substituiu o antigo formato do Mundial de Clubes. O torneio já começa no domingo (14), com o duelo inaugural entre Pyramids e Auckland City, marcado para o Estádio 30 de Junho, no Cairo (Egito), às 15h (de Brasília).

Pelo calendário divulgado, o campeão da Libertadores desta temporada só estreia em 10 de dezembro, no chamado Dérbi das Américas, enfrentando o representante da Concacaf — o Cruz Azul. A equipe sul-americana poderá fazer até mais duas partidas, previstas para os dias 13 e 17 do mesmo mês, a depender do avanço.

Na sequência da competição, o Al-Ahli, vencedor da Liga dos Campeões da Ásia, recebe o ganhador de Pyramids x Auckland City no Estádio King Abdullah Sports, em Jidá (Arábia Saudita), no dia 23 deste mês. Para as etapas seguintes — que podem incluir o vencedor da Libertadores de 2025 — a Fifa ainda não definiu a sede, informando apenas que o anfitrião será comunicado oportunamente. A semifinal está marcada para 13 de dezembro e a decisão, para 17 de dezembro.

No cenário nacional, Flamengo, Palmeiras e São Paulo seguem vivos na Libertadores e, portanto, ainda podem disputar a Copa Intercontinental. A perspectiva de participação brasileira já impactou o calendário: a CBF antecipou o fim do Brasileirão de 21 de dezembro para 7 de dezembro. As semifinais e a final da Copa do Brasil permanecem previstas para dezembro, após a última rodada da liga, acomodando eventuais compromissos internacionais.