Fim de uma era: Barcelona anuncia saída de Messi

Lionel Messi não é mais jogador do Barcelona. Na tarde desta quinta-feira (5), o clube catalão anunciou a saída do atacante, que estava sem contrato desde o fim da última temporada. O craque argentino deixa o Camp Nou após quase 21 anos entre categorias de base e profissional.

Segundo o comunicado divulgado pelo Barça, o argentino havia chegado a um acordo para um novo contrato, mas o vínculo não pôde ser assinado devido “a obstáculos econômicos e estruturais”. O clube espanhol vinha buscando reduzir a folha salarial para não ultrapassar o fair play financeiro imposto pela LaLiga e, assim, conseguir formalizar a permanência de Messi.

ÚLTIMA HORA | Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021

A saída de Messi muda os planos na montagem do elenco do Barcelona para a temporada 2021/22, já que não será mais necessária a redução. Recentemente, o clube se reforçou com Agüero, Depay, Eric Garcia e Emerson, e acertou saídas de Junior Firpo, Todibo, Aleñá, Matheus Fernandes e Trincão.

Maior jogador da história do Barcelona, Messi atuou por 17 temporadas e fez 672 gols em 778 jogos. Conquistou quatro títulos da Champions, três Mundiais e 10 Espanhóis, entre outros. Como possíveis destinos do craque, foram citados anteriormente Manchester City e Paris Saint-Germain como interessados.

Veja o comunicado na íntegra:

“Apesar de ter chegado a um acordo entre o FC Barcelona e Leo Messi e com a clara intenção de ambas as partes de assinarem hoje um novo contrato, este não pode ser formalizado devido a obstáculos econômicos e estruturais (regulamento espanhol LaLiga). Continua depois da Publicidade Diante desta situação, Lionel Messi não continuará vinculado ao FC Barcelona. Ambas as partes lamentam profundamente que os desejos do jogador e do clube não possam ser finalmente atendidos. O Barça agradece de todo o coração ao jogador a sua contribuiçãopara a valorização da instituição e deseja-lhe o melhor na sua vida pessoal e profissional.”

