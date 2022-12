Final da Copa: França e Argentina jogam pelo tricampeonato mundial

Agência Brasil

França e Argentina vão fazer a grande final da Copa do Mundo do Catar 2022, Em um jogo apertado, a França venceu Marrocos por 2 a 0 – gols de Theo Hernandez e Kolo Muani. Quem vencer o jogo do próximo domingo (18), ao meio-dia, no estádio Lusail, vai alcançar o tricampeonato mundial – em um duelo particular entre Kylian Mbappé e Lionel Messi, companheiros de clube no Paris Saint-Germain.

Um dia antes, no sábado (17), também ao meio-dia, Croácia e Marrocos decidem quem vai ficar com a terceira posição, no Estádio Internacional Khalifa.

No futebol brasileiro, após o Flamengo anunciar o acerto com o técnico Vítor Pereira, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, convocou uma coletiva de imprensa para falar sobre a situação.

O português recebeu uma proposta corintiana, mas não aceitou alegando que a sogra estava com problemas de saúde, e ele teria que retornar a Portugal – o que não aconteceu. Duílio detonou o ex-comandante do Timão.

O Corinthians, inclusive, já anunciou seu novo técnico para 2023: será Fernando Lázaro, que já assumiu a função de treinador interino e fazia parte da comissão técnica de Vítor Pereira.