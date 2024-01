Flamengo abre o placar na Arena da Amazônia aos três minutos de jogo

Notícias de Manaus – Para a alegria da torcida rubro-negra, o Flamengo abriu o placar aos três minutos do primeiro tempo do jogo contra o Audax na Arena da Amazônia na noite desta quarta-feira (17), aos três minutos de jogo. O gol foi de Léo Pereira.

A torcida vibrou com o gol logo no início da partida contra o Audax válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2024.

Há oito anos o Flamengo não jogava em Manaus e os torcedores vibram com à saída do rubro-negro a frente do placar.

O time titular do Flamengo está em campo sob o comando do técnico Tite.

*Suyanne Lima – Redação AM POST