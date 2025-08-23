Flamengo vence o Barcelona e é campeão do Mundial sub-20

Notícias de esporte – O Maracanã foi palco de mais uma noite histórica para o futebol de base brasileiro. Neste sábado (23), Flamengo e Barcelona se enfrentaram na final do Mundial Sub-20, em um duelo marcado por emoção, viradas e uma disputa de pênaltis que consagrou o Rubro-Negro como bicampeão da competição. O goleiro Léo Nanneti, herói da partida, brilhou e garantiu o título para os Garotos do Ninho diante de 45.656 torcedores.

O Flamengo começou a partida em ritmo acelerado e logo nos 10 minutos inaugurou o placar. Lorran aproveitou um erro na saída de bola de Farré, recuperou a posse e, em jogada construída com Matheus Gonçalves, finalizou com precisão. Pouco depois, Joshua teve chance de ampliar, mas foi parado por boa defesa do goleiro Aller. O Barcelona, contudo, não demorou a reagir. Nos minutos finais da primeira etapa, o espanhol Virgili testou a defesa rubro-negra e acertou a trave de Nanneti, ameaçando o resultado.

Na etapa final, a equipe catalã manteve a pressão e passou a criar mais oportunidades. O Flamengo apostava nos contra-ataques, mas aos 25 minutos a insistência do Barcelona foi recompensada. Virgili, novamente protagonista, aproveitou uma falha defensiva do Rubro-Negro e empatou o jogo, deixando o placar igual. Pouco depois, a organização do torneio divulgou o público recorde do Mundial Sub-20: 45.656 torcedores presentes no Maracanã, celebrando o espetáculo.

A emoção não parou por aí. Nos minutos finais, o Barcelona virou a partida em cobrança de escanteio, com Cortés colocando os espanhóis à frente. Mas a resposta flamenguista foi imediata. No lance seguinte, Iago subiu mais alto que a defesa catalã e empatou de cabeça, mantendo as chances do Flamengo vivas e levando a decisão para os pênaltis.

A disputa de pênaltis foi de tirar o fôlego. Cada cobrança foi recebida com ansiedade pelos torcedores, que não paravam de apoiar os Garotos do Ninho. O momento decisivo chegou com Carbone, que bateu a última penalidade com frieza e colocou a bola nas redes. O Maracanã explodiu em festa, comemorando o bicampeonato do Flamengo no Mundial Sub-20, consagrando a garotada que vem sendo formada nas categorias de base do clube.

A vitória do Flamengo marca a segunda conquista consecutiva do torneio, consolidando o clube carioca como referência no futebol de base da América do Sul. O triunfo também representa o trabalho de formação de atletas jovens que já despertam atenção de clubes nacionais e internacionais, fortalecendo o legado do Ninho do Urubu.

Além do resultado, a final ficará marcada pelo público recorde do Mundial Sub-20, pela emoção das viradas e pelo desempenho individual de Nanneti, que garantiu o título defendendo as cobranças decisivas. Os torcedores que lotaram o Maracanã tiveram a chance de testemunhar a garotada do Flamengo mostrando técnica, raça e personalidade, características que prometem brilhar no futuro do futebol brasileiro.

O bicampeonato do Flamengo no Mundial Sub-20 é também uma mensagem clara sobre a força da base do clube, a importância do investimento em jovens talentos e o potencial de revelar atletas prontos para os grandes desafios do futebol profissional.