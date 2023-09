Flamengo demite Jorge Sampaoli após fracasso na Copa do Brasil 2023

O clube de Regatas do Flamengo demitiu oficialmente o argentino Jorge Sampaoli, nesta quinta-feira (28), quatro dias após o fracasso do time na Copa do Brasil 2023, onde perdeu para o São Paulo por 2 x 1 no placar total. O anúncio foi feito através de uma nota oficial publicada pelo time nas redes sociais.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Jorge Sampaoli e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira”, disse o Flamengo.

Jorge Sampaoli foi demitido depois de uma reunião com a diretoria que durou menos de 10 minutos em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O clube precisará pagar cerca de R$9,5 milhões, por conta da multa rescisória do contrato que ia até o final de 2024.

Desde 17 de abril no comando do Flamengo, técnico deixa o cargo depois de 39 partidas, sendo 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas.

