Flamengo derrota Athletico-PR e conquista sua terceira Copa Libertadores

Mais uma vez, Flamengo! Em sua terceira final de Copa Libertadores em quatro temporadas, o Rubro-Negro bateu o Athletico-PR em Guayaquil, no Equador, por 1 a 0, para levantar a mais desejada taça do continente pela terceira vez em sua história, após as conquistas de 1981 e 2019.

Gabigol, que chegou ao seu quarto gol em três finais de Copa Libertadores, foi o herói da conquista, colocando na rede do goleiro Bento a bola que selou a conquista do Fla.

O time de Dorival Júnior fez valer sua superioridade técnica e equiparou a disposição do Athletico-PR de Luiz Felipe Scolari para empatar com São Paulo, Grêmio, Santos e Palmeiras como clube brasileiro mais vezes campeão da competição continental.

O troféu consagra o trabalho da diretoria de futebol e de Dorival, que herdou do técnico português Paulo Sousa um time combalido moral, técnica e taticamente. Potencializando o que o elenco tinha de melhor, sem inventar, Dorival permitiu que o forte Flamengo florescesse para conquistar seu segundo troféu em dez dias — ganhou a Copa do Brasil no dia 19, sobre o Corinthians.