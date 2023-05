Flamengo derrota Corinthians por 1 a 0 no Maracanã

Na tarde deste domingo, 21, o Flamengo derrotou o Corinthians por 1 a 0 com gol do zagueiro Léo Pereira, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro.

Durante os acréscimos, Everton Cebolinha cruzou e Léo Pereira, que estava machucado, subiu para cabecear. Cássio não conseguiu defender e o Flamengo abriu o placar. O Corinthians segue na zona de rebaixamento após a derrota.

Esse foi o sexto gol do zagueiro em 128 jogos pelo Rubro-Negro. O resultado aproxima o Flamengo do G4. Pelo Brasileirão, o time encara o Cruzeiro no Rio de Janeiro no próximo sábado, 27, e o Corinthians recebe o Fluminense no domingo, 28.

