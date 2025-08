Flamengo e Ceará empatam em jogo equilibrado na Arena Castelão

Notícias de esporte – Neste domingo, 3 de agosto, Flamengo e Ceará empataram em 1 a 1 na Arena Castelão, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Rubro-Negro alcançou 37 pontos, garantindo a liderança da competição, empatado com o Cruzeiro, mas favorecido pelo saldo de gols.

PUBLICIDADE

O Flamengo começou o jogo com força e abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo. Arrascaeta, após uma jogada de Léo Ortiz e cabeçada de Gonzalo Plata, balançou as redes e colocou o time carioca em vantagem.

Na etapa complementar, o Flamengo continuou dominando, mas o Ceará apresentou uma reação significativa.

A equipe cearense melhorou sua presença no ataque e, aos 21 minutos do segundo tempo, Pedro Raúl aproveitou um escanteio para igualar o placar, mostrando sua habilidade no jogo aéreo. O cabeceio certeiro do atacante deixou a partida em 1 a 1.

PUBLICIDADE

Com esse ponto conquistado, o Ceará subiu para a 10ª colocação na tabela, enquanto o Flamengo se manteve firme na liderança, demonstrando a competitividade da liga. O empate reflete a luta intensa de ambas as equipes, que buscaram a vitória até o apito final.