Flamengo enfrenta Barcelona em busca do bicampeonato do Intercontinental Sub-20 neste sábado; saiba onde assistir

Mengão encara o Barça no jogo onde pode garantir segundo título da competição.

Por Natan AMPOST

23/08/2025 às 14:22

Notícias de esporte – O Flamengo tem mais um grande desafio pela frente neste sábado (23), quando entra em campo contra o Barcelona, da Espanha, na final do Intercontinental Sub-20. A partida será realizada às 16h30 (horário de Brasília), no Maracanã, e terá transmissão ao vivo da TV Globo.

Atual campeão do torneio, o Rubro-Negro sonha em conquistar o bicampeonato consecutivo da competição mais importante do futebol de base do mundo. A equipe carioca chega embalada após derrotar o Palmeiras na decisão da Libertadores Sub-20. Na final disputada em março, o clássico terminou empatado em 1 a 1, mas o Flamengo venceu nos pênaltis por 3 a 2, garantindo o segundo título continental e se consolidando como referência na formação de jovens talentos.

O adversário do Flamengo, o Barcelona, conquistou sua vaga ao superar o Trabzonspor, da Turquia, por 4 a 1, na final da Youth League, torneio europeu equivalente à Liga dos Campeões da base. Agora, os espanhóis buscam seu primeiro título do Intercontinental Sub-20, em um duelo que promete ser equilibrado e de alto nível técnico.

Desde sua criação, em 2022, o torneio reúne o campeão da Libertadores Sub-20 contra o vencedor da Youth League, sempre em jogo único realizado na América do Sul. Na primeira edição, o Benfica derrotou o Peñarol no Estádio Centenário, em Montevidéu. No ano seguinte, o Boca Juniors superou o AZ Alkmaar nos pênaltis, em Buenos Aires. Já em 2024, o Flamengo brilhou ao vencer o Olympiacos, da Grécia, diante de sua torcida no Maracanã.

A expectativa é de casa cheia neste sábado, com milhares de torcedores rubro-negros empurrando a equipe rumo a mais uma conquista internacional. Para o Flamengo, o título representaria não apenas a reafirmação de sua força nas categorias de base, mas também um passo importante na consolidação do clube como potência mundial na formação de atletas.

Independentemente do resultado, a final coloca frente a frente duas das maiores escolas do futebol mundial: a base do Flamengo, responsável por revelar nomes como Vinícius Júnior e Lucas Paquetá, e a do Barcelona, famosa por craques como Lionel Messi, Xavi e Iniesta.

