Flamengo pede à ONU reconhecimento como “nação simbólico-cultural”

Notícias de Esporte – O Flamengo lançou nesta terça-feira (9) uma campanha para ser reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como a primeira “nação simbólico-cultural” do mundo. O anúncio foi feito em pronunciamento de Zico, maior ídolo do clube e embaixador da iniciativa, direto do Maracanã.

Segundo Zico, a Nação Rubro-Negra reúne mais de 45 milhões de pessoas, espalhadas pelo mundo, unidas por música, histórias, heróis, costumes e tradições. “Pleiteamos que a ONU reconheça que existe uma Nação que se forma não pela geografia, mas pelo sentimento coletivo”, afirmou.

A torcida pode apoiar a campanha assinando uma petição digital disponível no site oficial do clube. O Flamengo ressaltou que, caso o reconhecimento seja concedido, ainda que simbólico, ele representaria uma validação internacional de um fenômeno cultural que já se manifesta no Brasil e no exterior.

