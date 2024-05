Flamengo perde para o Palestino e fica em situação delicada na Libertadores

No confronto desta quinta-feira (8), o Flamengo enfrentou o Palestino pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores e sofreu uma derrota crucial por 1 a 0, complicando sua situação no Grupo E e intensificando a pressão sobre o time.

O único gol da partida foi marcado por Conejo, em um belo chute no segundo tempo, garantindo a vitória dos chilenos. Com esse resultado, o Palestino alcançou a segunda colocação do grupo, somando seis pontos, enquanto o Flamengo permanece com quatro pontos, podendo terminar a rodada na última posição, dependendo do resultado entre Bolívar e Millonarios.

O jogo foi marcado por um desempenho instável do Flamengo, especialmente no primeiro tempo, onde o time carioca teve dificuldades em conectar suas jogadas e explorar a defesa adversária. O Palestino, por sua vez, aproveitou as brechas e criou boas oportunidades de gol.

No segundo tempo, o Flamengo tentou uma reação, especialmente após mudanças táticas feitas por Tite, que colocou Luiz Araújo e Gabigol em campo. O time carioca pressionou e criou algumas chances, com Luiz Araújo chegando a acertar a trave adversária.

No entanto, o gol decisivo veio aos 18 minutos da etapa final, quando Cornejo acertou um belo chute de primeira após um rebote na área, colocando o Palestino em vantagem.

O Flamengo ainda tentou reagir nos minutos finais, buscando o empate com um “tudo ou nada”, porém não conseguiu furar a defesa do Palestino, que segurou o resultado até o apito final.

Com essa derrota, o Flamengo se vê pressionado na Libertadores e precisa reagir rapidamente para manter suas chances de avançar na competição. Na próxima rodada, o time carioca enfrentará o Bolívar no Maracanã, em um confronto decisivo para suas ambições na competição continental.

