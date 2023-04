Flamengo pode demitir Vítor Pereira e buscar novo treinador para o ‘Brasileirão’

Redação AM POST

Após uma sequência de derrotas em pouco mais de três meses de trabalho à frente do Flamengo, Vítor Pereira pode ser demitido do cargo de técnico do clube até o fim desta segunda-feira, 10. Logo no começo da temporada, o Mengo desperdiçou três chances de títulos, sendo eles: Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana. A gota final, veio com a derrota para o Fluminense na final do Carioca.

O treinador, que chegou ao Rubro-Negro prometendo jogo agressivo e dominante, tentou tornar o Fla num time reativo, característica que não se enquadrou ao elenco. Ao todo, foram 12 vitórias, dois empates e sete derrotas em 21 jogos, com o aproveitamento de 60,3%.

Além disso, o fato do comandante não escalar mais o time durante os treinamentos e a formação com três zagueiros incomodaram a diretoria. Vítor Pereira não vinha treinando com os jogadores titulares, após suas escalações começarem a serem vazadas. Aliás, essa atitude incomodou alguns conselheiros nos bastidores.

A movimentação já é intensa pela troca de comando e o Flamengo vai atrás de um substituto para o campeonato brasileiro. Entre eles. Jorge Jesus, queridinho da nação.