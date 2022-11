Flamengo recebe Avaí no seu último jogo da temporada

Agência Brasil

Flamengo e Avaí se enfrentam, a partir das 16h (horário de Brasília) deste sábado (12) no estádio do Maracanã, pela 38ª rodada, e última, rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, além de marcar o último contato do time com a torcida na temporada, marca também a despedida de dois ídolos recentes do clube.

Eles são o goleiro Diego Alves e o meio-campista Diego Ribas, ambos pilares das recentes conquistas do Rubro-Negro.

Diego Ribas chegou ao time da Gávea em 2016, e Diego Alves em 2017. Dentre os títulos colecionados pela dupla estão quatro Campeonatos Cariocas (2017, 2019, 2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), duas Libertadores (2019 e 2022) e uma Copa do Brasil (2022), além de uma Recopa Sul-Americana e duas Supercopas do Brasil. O meia irá se aposentar, enquanto o goleiro seguirá a carreira em outra equipe.

O Flamengo irá atrás da vitória para comemorar junto à sua torcida pela última vez na temporada e, de brinde, encerrar o ano em grande estilo. Para isso, alguns jogadores do chamado time de Copas iniciarão a partida deste sábado.

Porém, alguns desfalques são certos: Pedro e Everton Ribeiro, convocados por Tite para a Copa do Mundo, e Arrascaeta, chamado para representar a seleção uruguaia. Outros desfalques são Matheus França, Victor Hugo e Mateusão, que foram puxados para o sub-20 do Flamengo para a disputa da final da Copa do Brasil da categoria. Eles enfrentarão o Palmeiras no sábado, a partir das 11h, em Barueri.

Além deles, Werton e Matheus Gonçalves, que vêm sendo utilizados pelo técnico Dorival Júnior também seguem para São Paulo.

Desta forma, o provável Flamengo é: Diego Alves; Rodinei, Léo Pereira, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, João Gomes (Vidal) e Diego Ribas; Marinho, Everton e Gabriel Barbosa.

Já o rebaixado Avaí busca encerrar o campeonato de forma digna, surpreendendo o Flamengo e saindo do Maracanã com pelo menos um ponto. Nos últimos dois jogos, o desempenho da equipe catarinense melhorou. Contra o Santos, na Vila Belmiro, conseguiu um empate (mesmo caindo após o resultado), e contra o Ceará venceu pelo placar de 2 a 0 e rebaixou o Vozão.

A provável formação do Avaí é: Vladimir; Thales, Wellington Nascimento, Felipe Silva e Natanael; Lucas Ventura, Eduardo e Bruno Silva; Marcinho, Pablo Dyego e Vitinho.