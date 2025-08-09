Flamengo recebe Mirassol no Maracanã em duelo inédito pelo Brasileirão

Notícias de Esporte – Neste sábado (9), o Mirassol, clube do interior paulista prestes a completar 90 anos, fará sua histórica estreia no Estádio do Maracanã. Pela primeira vez na história, o time enfrentará o Flamengo, atual líder do Campeonato Brasileiro, em um confronto inédito. Com uma população de cerca de 63 mil habitantes, a cidade de Mirassol quase poderia lotar o icônico estádio carioca para este grande jogo, marcado para as 18h30 (horário de Brasília).

O Flamengo chega ao jogo buscando se recuperar da eliminação na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro, na última quinta-feira (7). O volante Jorginho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não joga. O técnico também tem dúvidas sobre Bruno Henrique e Luiz Araújo, que não viajaram para Belo Horizonte na última partida. Em contrapartida, o meia colombiano Carrascal deve fazer sua estreia pelo clube, sendo o último dos quatro reforços contratados nesta janela de meio de ano, que custaram R$ 277 milhões, incluindo Samuel Lino e Emerson Royal.

A provável escalação do Flamengo para o confronto é: Rossi; Alexandro, Léo Pereira, Léo Ortiz e Emerson Royal; Alain, Saúl e Samuel Lino; Arrascaeta, Plata e Pedro.

Do lado do Mirassol, que ocupa a quinta colocação com 28 pontos, o time vem embalado após uma vitória de 3 a 2 sobre o Vasco na última semana. O técnico Rafael Guanaes cumprirá suspensão após receber o terceiro cartão amarelo, e o auxiliar Ivan Baitello comandará a equipe. Baitello garantiu que a equipe manterá a mesma postura de jogos anteriores, mesmo sem o treinador à beira do campo.

Reinaldo, lateral-esquerdo e artilheiro da equipe com sete gols, retorna após suspensão. O volante Neto Moura, com 138 jogos pelo clube, também deve estar entre os titulares.

“Chegar à Série A não é fácil. Trabalhamos muito para manter o clube na primeira divisão e fico feliz em fazer parte disso”, afirmou Neto Moura.

A provável formação do Mirassol para o confronto é: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa.

O duelo marca um momento histórico para o Mirassol, que busca surpreender o líder do Brasileirão em sua estreia no icônico estádio do Rio de Janeiro.

Agência Brasil