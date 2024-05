Flamengo vai com desfalques importantes para jogo da Libertadores no Chile

A delegação do Flamengo desembarcou na madrugada desta segunda (6), em Coquimbo, no Chile, onde enfrentará o Palestino pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores. A principal ausência do Rubro-Negro fica por conta de Arrascaeta, ainda em recuperação de lesão muscular na coxa direita.

O jogo acontecerá às 21h (de Brasília) no Estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Arrascaeta seguirá o processo de recuperação no CT Ninho do Urubu. O meia integrou a delegação no início da viagem e seguiu os trabalhos individualizados ao lado do grupo, mas não estará com a delegação no Chile”, publicou o clube.

Arrascaeta viajou com o grupo para São Paulo, onde o Flamengo concentrou-se em Atibaia e enfrentou o Bragantino, no sábado (5), em Bragança Paulista, mas não foi liberado pelo departamento médico para voltar aos jogos neste momento.

Além de Arrascaeta, Erick Pulgar (entorse no tornozelo esquerdo) também segue em recuperação e está fora. Carlinhos, que não está inscrito na fase de grupos da Copa, não está à disposição.

A situação do Grupo E

O Flamengo abre a quarta rodada da chave na segunda posição, com quatro pontos. O Bolívar-BOL, com nove pontos e 100% de aproveitamento lidera o Grupo E após três jogos.

O Palestino-CHI tem três pontos, enquanto o Millonarios-COL é o lanterna da chave, com um. A partida entre Millonarios e Bolívar será na quarta (8), em Bogotá, às 23h (de Brasília).

Redação AM POST